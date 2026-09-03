Lucid llevará vehículos galardonados a Francia con el apoyo de Emil Frey France (1)

Esta alianza operativa combina la presencia directa de Lucid en el mercado con la probada experiencia de Emil Frey France en el sector de automoción y la importación de vehículos.

Juntos, ofrecerán una experiencia excepcional al cliente en el mercado francés.

Los clientes franceses podrán conocer por primera vez el Lucid Air1 y el Lucid Gravity2 en el Salón del Automóvil de París en octubre.

(Información remitida por la empresa firmante)

AMSTERDAM, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos y tecnologías definidos por software más avanzados del mundo, anunció hoy una alianza operativa con Emil Frey, uno de los grupos automovilísticos líderes en Europa, para impulsar su entrada en el mercado de Francia. Esta colaboración combina las operaciones de importación de Lucid con la amplia experiencia y capacidad operativa de Emil Frey France en el sector automovilístico, creando un modelo diseñado para ofrecer una experiencia premium impecable al cliente. Esta alianza representa un nuevo hito en la estrategia de crecimiento europeo de Lucid y prepara el terreno para el debut público de la marca en el Salón del Automóvil de París (Mondial de l'Auto) el próximo mes.

Para los clientes en Francia, esta alianza significa que Lucid entrará al mercado con una sólida base operativa. A través de su propia organización de importación, Lucid mantendrá la plena responsabilidad de su marca, estrategia comercial y experiencia del cliente, mientras que la División de Importación de Emil Frey France proporcionará servicios operativos personalizados para respaldar la experiencia del cliente en múltiples funciones. Esta alianza impulsará la introducción en Francia de la galardonada gama de vehículos eléctricos de Lucid, incluyendo el sedán Lucid Air1 y el SUV Lucid Gravity2, al tiempo que permitirá un lanzamiento al mercado eficiente y escalable.

"Francia es uno de los mercados automovilísticos más importantes de Europa y representa un pilar fundamental de la estrategia de expansión de Lucid", afirmó Lawrence Hamilton, presidente de Lucid para Europa. "Esta alianza aúna nuestros vehículos y tecnología líderes en la industria con la incomparable experiencia operativa y el soporte al cliente de Emil Frey. Juntos, estamos construyendo la base para ofrecer experiencias excepcionales a nuestros clientes durante los próximos años, a medida que continuamos ampliando nuestra gama de vehículos".

"Nos complace dar la bienvenida a Lucid como socio", declaró Pierre Guignot, director general de la División de Importaciones de Emil Frey France. "Esta colaboración refleja nuestro compromiso de apoyar a los fabricantes que están redefiniendo la industria automotriz. Nuestro papel es el de un socio de servicios a medida, que ofrece servicios operativos flexibles adaptados a las necesidades específicas de Lucid. Juntos, estamos creando las condiciones para un exitoso lanzamiento en el mercado en Francia".

Los clientes franceses podrán conocer la marca Lucid por primera vez en el Salón del Automóvil de París, que se celebrará del 12 al 18 de octubre de 2026 en Porte de Versailles, donde Lucid presentará sus vehículos como parte de su lanzamiento oficial al mercado.

Para obtener más información sobre Lucid Motors y sus productos, visite el sitio web internacional oficial de Lucid: https://lucidmotors.com/fr-fr/subscribe

Aquí encontrará imágenes de alta resolución del lanzamiento en el mercado francés: https://assets.lucidmotors.com/transfer/eb292e5d7f3d7a07240cd572e54c46cb454bab0f2124521ee090cb335dde963a

Acerca de Lucid GroupLucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica que crea experiencias de movilidad excepcionales a través de la innovación para impulsar el progreso mundial. Basada en la tecnología propia de Lucid y arquitecturas de vehículos definidas por software, la gama de vehículos galardonados de la compañía traslada el enfoque de Lucid de "Compromise Nothing™" a los segmentos premium del mercado automotriz global. Lucid diseña y desarrolla sus productos internamente y los fabrica en sus instalaciones integradas verticalmente en Arizona y Arabia Saudita, lo que permite una innovación continua en vehículos, software y capacidades avanzadas de asistencia al conductor y de conducción autónoma.

Acerca de Emil Frey FranceEmil Frey France es uno de los grupos de distribución automotriz líderes en Francia, con presencia en la venta minorista de vehículos (Groupe Autosphere), vehículos industriales, maquinaria agrícola (Emil Frey Pro), distribución y fabricación de repuestos (MGA, Barrault, Green Valley) y reacondicionamiento de vehículos usados (CRVO). Es el importador oficial de Mitsubishi Motors y Subaru en Francia. En 2025, la compañía vendió más de 193.170 vehículos nuevos y usados, generó ingresos consolidados de 4.700 millones de euros (IFRS) y emplea a más de 10.000 personas. Emil Frey France es la filial francesa de Emil Frey Group.

Marcas comercialesEsta comunicación contiene marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales y derechos de autor de Lucid Group, Inc. y sus filiales y otras compañías, que son propiedad de sus respectivos dueños.

Contacto para mediosSebastian MichelGerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones para Europa en Lucidpreurope@lucidmotors.com

Camilla JokischResponsable de Relaciones Públicas y Comunicaciones para Europa en Lucidpreurope@lucidmotors.com

Declaraciones prospectivasEsta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones "seguras" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "pronosticar", "pretender", "querer", "deberá", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar", "objetivo", "continuar", "podría", "puede", "podría", "posible", "potencial", "predecir" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre la expansión de Lucid en Francia y Europa, los beneficios esperados de la asociación de Lucid con Emil Frey France y la introducción y comercialización previstas de los vehículos Lucid en el mercado francés. Estas declaraciones se basan en varias suposiciones, estén o no identificadas en esta comunicación, y en las expectativas actuales de la gerencia de Lucid. Estas declaraciones prospectivas no pretenden servir como, y ningún inversionista debe confiar en ellas como, una garantía, una seguridad o una declaración definitiva de hecho o probabilidad. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de estas declaraciones prospectivas. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de Lucid. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los factores analizados en el lenguaje de advertencia y los Factores de Riesgo en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, Informes Trimestrales subsiguientes en el Formulario 10-Q, Informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos que Lucid ha presentado o presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Si alguno de estos riesgos se materializa o las suposiciones de Lucid resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que Lucid actualmente desconoce o que Lucid actualmente considera irrelevantes, que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de Lucid sobre eventos futuros y sus puntos de vista a la fecha de esta comunicación. Lucid anticipa que eventos y desarrollos posteriores harán que sus evaluaciones cambien. Sin embargo, si bien Lucid puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Lucid renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como representativas de las evaluaciones de Lucid a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación. Por lo tanto, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

1) Lucid Air 325 - 920 kW (442 - 1.251 ch), autonomie combinée de 694 à 960 km (WLTP), 0 g CO₂/km, 11,8 à 19,1 kWh/100 km.La consommation de carburant et les émissions de CO, d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.Les informations sur les consommations de carburant et les émissions de CO, de tous les modèles de voitures particulières neuves, contenues dans le guide de l'ADEME, peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente, auprès de l'ADEME et consultées sur le site internet: www.ademe.fr

2) Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 ch), autonomie combinée de 536 à 739 km (WLTP), 0 g CO₂/km, 18,2 à 19,1 kWh/100 km.La consommation de carburant et les émissions de CO, d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et d'autres facteurs non techniques.Les informations sur les consommations de carburant et les émissions de CO, de tous les modèles de voitures particulières neuves, contenues dans le guide de l'ADEME, peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente, auprès de l'ADEME et consultées sur le site internet: www.ademe.fr

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/lucid-llevara-vehiculos-galardonados-a-francia-con-el-apoyo-de-emil-frey-france-302869379.html