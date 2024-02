Lucid presenta en Ginebra nuevos coches eléctricos y planes de expansión para Europa (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Lucid sigue adelante: el fabricante americano presenta en Ginebra nuevos coches eléctricos y planes de expansión para Europa

GINEBRA, 26 de febrero de 2024/PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) está estableciendo nuevos estándares para los vehículos eléctricos de lujo y espera un prometedor 2024 con el debut europeo de tres vehículos. En el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que se celebrará del 26 de febrero al 3 de marzo de 2024, se presentarán por primera vez en el mercado europeo el SUV Gravity1, el Air Sapphire2 y la versión con tracción trasera del Air Pure3. La compañía californiana de vehículos eléctricos también anuncia ofertas de servicios ampliadas y una cartera actualizada de su línea Air.

Lo que une a todos los coches Lucid es una tecnología patentada que permite experimentar hoy la tecnología de automoción del mañana. Se caracteriza por tiempos de carga cortos (hasta 400 kilómetros en 16 minutos) y una autonomía muy larga de hasta 839 kilómetros. Siempre combinado con el diseño elegante y el interior de alta calidad por los que Lucid es famoso. Naturalmente, estos atributos también se aplican a los tres nuevos modelos que Lucid presenta al mercado europeo en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra de este año.

Mayor expansión en Europa

Lucid está presente en cuatro mercados europeos clave: Alemania, Suiza, Países Bajos y Noruega. En estos países, la marca ha establecido seis espacios comerciales Lucid, los llamados Lucid Studios. Ubicados en lugares privilegiados, los estudios ofrecen una experiencia inmersiva e informativa sobre la marca y el modelo insignia Lucid Air.

Para subrayar tanto la importancia como el compromiso con sus operaciones europeas, Lucid planea abrir otros cuatro estudios en Alemania en 2024: Berlín, Frankfurt, Hamburgo y Stuttgart. Allí, aún más clientes podrán reservar pruebas de manejo y acceder a la tecnología innovadora, la artesanía y la experiencia de conducción que definen a Lucid. Además, la marca planea expandir significativamente la red europea de servicios Lucid, tanto con ubicaciones permanentes como con soluciones móviles.

La berlina eléctrica más eficiente: Lucid Air Pure RWD

Con un consumo de energía de sólo 13,0 kWh/100 km según WLTP, el nuevo modelo básico es el campeón en términos de eficiencia. Con una potencia máxima de hasta 442 CV/pk/ch, el RWD puede alcanzar los 100 km/h en 4,7 segundos y tiene una autonomía de hasta 747 kilómetros. El motor eléctrico desarrollado y fabricado por Lucid y el nuevo y exclusivo paquete de baterías garantizan una experiencia de conducción intensa y duradera. Con un precio base de 85.000 euros*, el Air Pure RWD es el atractivo modelo básico de la marca californiana de vehículos eléctricos.

SUV eléctrico redefinido: Lucid GravityEl SUV eléctrico de lujo del mañana: el Gravity acelera de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos, tiene una autonomía prevista WLTP de más de 700 kilómetros y una potencia máxima de más de 800 CV. Esto es posible gracias a la última versión del galardonado motor dual de Lucid. Basado en una plataforma SUV completamente nueva, el Gravity ofrece suficiente espacio para siete adultos, incluido el equipaje, en un interior lujoso y confortable. El diseño innovador proporciona una experiencia de conducción excepcional y agradable. A ello también contribuye la pantalla flotante de 34 pulgadas con resolución 6K. La producción del Gravity comenzará a finales de 2024.

El lujo se une al alto rendimiento: Lucid Air Sapphire

Una de las primeras berlinas superdeportivas de lujo eléctricas del mundo combina tecnología de vanguardia, diseño sofisticado y versatilidad en la carretera. Con tres motores para manejo opcional, el Air Sapphire lleva el rendimiento eléctrico al siguiente nivel. Con 1.251 CV, alcanza los 100 km/h en unos dos segundos. Al mismo tiempo, alcanza una velocidad máxima de 330 km/h. El alcance esperado WLTP es de más de 700 kilómetros. Otras características incluyen cuatro modos de conducción, frenos cerámicos de carbono, un paquete aerodinámico especial y una suspensión adaptada a la pista de carreras. El precio de salida es de 250.000 euros*.

Wallbox y servicio de mantenimiento incluidos Como punto culminante adicional, Lucid ha actualizado la cartera de la línea Air este año y ofrece nuevas características de equipo para una experiencia aún más lujosa. Estos incluyen una selección más amplia de colores interiores y exteriores, incluido el popular estilo Stealth, que ahora está disponible a un precio más bajo. Además, el color exterior Fathom Blue ahora también está disponible para el Air Touring y el Air Grand Touring junto con la variante del modelo Air Pure.

Lucid no solo ha ampliado la línea Air, sino que también ofrecerá a los clientes nuevos servicios en el futuro: al comprar un Lucid Air, se incluye una estación de carga Wallbox Pulsar Max (22 kW) para una carga cómoda en casa. Además, se incluye un servicio de mantenimiento por un periodo de dos años (o 40.000 km), que aporta seguridad adicional y complementa la garantía integral de Lucid.

La serie Air se compone de estos cuatro modelos.

Air Pure RWD

Con una autonomía de hasta 747 kilómetros según WLTP, una potencia máxima de hasta 325 kW / 442 CV y un precio base de 85.000 euros , el nuevo Air Pure RWD es el epítome del lujo de Lucid.

Bajo pedido, el Air Pure RWD está disponible con asientos delanteros ajustables eléctricamente en 14 o 20 posiciones con función de ventilación y masaje, así como opciones ampliadas para el interior.

Air Touring4

El Air Touring es la combinación perfecta de autonomía, velocidad y espacio para pasajeros y carga. Es el vehículo asequible con tracción total de Lucid y tiene más potencia y aceleración más rápida que el Air Pure RWD. El Air Touring ofrece una potencia máxima de hasta 462 kW / 628 CV y una autonomía de 725 kilómetros. Los precios comienzan en 99.000 euros *.

Air Grand Touring5

El Air Grand Touring defiende su posición como el vehículo de lujo con mayor autonomía, con una autonomía de 839 kilómetros, superando a todos los coches eléctricos disponibles actualmente en Europa. Con un precio base de 129.000 euros *, el Air Grand Touring cuenta con un sistema de propulsión actualizado con una potencia máxima de hasta 611 kW / 831 CV, que mejora el rendimiento térmico y permite una conducción dinámica duradera.

Air Sapphire

El Air Sapphire, que se lanzará al mercado alemán en el tercer trimestre de 2024, es una de las primeras berlinas superdeportivas eléctricas del mundo y el modelo tope de gama de Lucid. Equipado con una cadena cinemática de tres motores y una potencia total de 1.251 CV, el Sapphire acelera de 0 a 100 km/h en unos dos segundos y alcanza una velocidad máxima de 330 km/h. La autonomía prevista WLTP es de más de 700 kilómetros, sujeta a los resultados de la homologación europea. El precio de salida es de 250.000 euros *.

Experimente Lucid en EuropaLucid está ampliando la oportunidad para que los entusiastas y compradores potenciales europeos de vehículos eléctricos experimenten el Air de cerca. En sus estudios y en el Lucid Air Tour Europe 2024, los compradores potenciales pueden probar el lujoso vehículo eléctrico y experimentar su elegancia y rendimiento por sí mismos. Lucid invita a todas las partes interesadas a descubrir hoy la tecnología automotriz del mañana. Para reservar una cita para una prueba de manejo con los últimos modelos de Lucid Air, regístrese en este sitio web: https://lucidmotors.com/de-de/request-test-drive

1) Lucid Gravity: Previsión del fabricante para el modelo superior de la gama basada en especificaciones de preproducción y pruebas internas comparables a los procedimientos de prueba WLTP. Las estimaciones oficiales WLTP para el vehículo de producción se proporcionarán tan pronto como estén disponibles. La autonomía y el rendimiento de la batería variarán según la temperatura, el comportamiento de conducción, la carga y el estado de la batería, y los resultados reales pueden diferir.

2) Lucid Air Sapphire: Previsión del fabricante para el modelo superior de la gama basada en especificaciones de preproducción y estimaciones de la EPA comparables a los procedimientos de prueba WLTP. Las estimaciones oficiales WLTP para el vehículo de producción en la UE se proporcionarán tan pronto como estén disponibles. La autonomía y el rendimiento de la batería variarán según la temperatura, el comportamiento de conducción, la carga y el estado de la batería, y los resultados reales pueden diferir. El Lucid Air Sapphire tiene una autonomía estimada de más de 700 kilómetros con una sola carga. Tiene una transmisión de tres motores desarrollada y fabricada internamente y ofrece un total de 1.251 PS.

3) Lucid Air Pure RWD: La autonomía WLTP combinada oscila entre 708 y 747 kilómetros (llantas de 20" o 19"). Consumo combinado de energía eléctrica 13,0-13,7 kWh/100 km, emisiones combinadas de CO2 0g.

4) Lucid Air Touring: La autonomía WLTP combinada oscila entre 648 y 725 kilómetros (llantas de 21" o 19"). Consumo combinado de energía eléctrica: 14,1-16 kWh/100km. Emisiones combinadas de CO2 0 g/por kilómetro recorrido según el procedimiento de prueba estandarizado WLTP.

5) Lucid Air Grand Touring: La autonomía WLTP combinada oscila entre 783 y 839 kilómetros (llantas de 21" o 19"). Consumo combinado de energía eléctrica: 14,9-16,1 kWh/100km. Emisiones combinadas de CO2 0 g/por kilómetro recorrido según el procedimiento de prueba estandarizado WLTP.

Los valores de consumo de energía eléctrica y CO2 se determinaron según el Reglamento 2017/1151 y se aplican al mercado alemán. Los valores de consumo de energía eléctrica varían dependiendo del equipo seleccionado.

Puede encontrar más información sobre el consumo oficial de combustible, las emisiones oficiales específicas de CO2 y el consumo de electricidad de los turismos nuevos en la 'Guía sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo de electricidad de los turismos nuevos', que está disponible de forma gratuita en todos los puntos de venta y en DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Alemania o al que se puede acceder de forma gratuita en https://www.dat.de/co2/.

Más información sobre la empresa y sus productos está disponible en el sitio web de Lucid: https://lucidmotors.com/de-de/

Imágenes de alta resolución de Gravity, Air Sapphire y Air Pure RWD se pueden encontrar en: ENLACE

Acerca de Lucid GroupLa misión de Lucid es inspirar la adopción de energía sostenible mediante la creación de tecnologías avanzadas y los vehículos eléctricos de lujo más cautivadores centrados en la experiencia humana. El primer automóvil de la compañía, el Air, es un sedán de lujo de última generación con un diseño inspirado en California. Ensamblado en las fábricas de Lucid en Casa Grande, Arizona y la Ciudad Económica Rey Abdullah (KAEC), Arabia Saudita, las entregas de Lucid Air están actualmente en curso a clientes en EE.UU., Canadá, Europa y Oriente Medio.

Contacto para medios

Sebastian MichelPR & Communications Manager Europe Lucid Motorspreurope@lucidmotors.com

Camilla JokischServiceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KGlucid-presse@house-of-communication.com

Declaraciones prospectivasEsta comunicación incluye "declaraciones a futuro" en el sentido de las disposiciones de "seguras" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimación", " planear", "proyectar", "pronosticar", "intentar", "hará", "deberá", "esperará", "anticipará", "creer", "buscar", "objetivo", "continuar", "podría, ""puede", "podrá", "posible", "potencial", "predecir" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuros o que no sean declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre planes y expectativas con respecto a los vehículos Lucid, el rango de conducción, las características, las especificaciones y la promesa de la tecnología de Lucid. Estas declaraciones se basan en varias suposiciones, identificadas o no en esta comunicación, y en las expectativas actuales de la administración de Lucid. Estas declaraciones prospectivas no pretenden servir como garantía, aseguramiento o declaración definitiva de hecho o probabilidad, y ningún inversor o consumidor debe confiar en ellas como tal. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y pueden diferir de estas declaraciones prospectivas. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de Lucid. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los factores analizados bajo el título "Factores de riesgo" en la Parte II, Punto 1A del Informe trimestral de Lucid en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023, así como otros documentos que Lucid ha presentado o presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores. Si alguno de estos riesgos se materializa o las suposiciones de Lucid resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que Lucid actualmente no conoce o que Lucid actualmente cree que son irrelevantes que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de Lucid sobre eventos y puntos de vista futuros a la fecha de esta comunicación. Lucid anticipa que los eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de Lucid cambien. Sin embargo, si bien Lucid puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Lucid renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Lucid en cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2347182/Lucid_Gravity.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2347183/Lucid_Air_Pure.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2347184/Lucid_Air_Sapphire.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2347185/Lucid_Air_Touring.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/4560292/LucidMotors_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lucid-presenta-en-ginebra-nuevos-coches-electricos-y-planes-de-expansion-para-europa-302071523.html