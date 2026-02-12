Lucid presenta 'The Seven Suite': Una inmersión en vivo en sonido, espacio y movimiento eléctrico

Lucid trae una experiencia musical cinematográfica única directamente a Berlín, la capital de la industria cinematográfica alemana.

The Seven Suite es una actuación artística íntima en vivo en el icónico Tempodrom de Berlín, con Lucid Gravity 1 como elemento central.

como elemento central. Siete vehículos Lucid Gravity se integraron en una composición orquestal en vivo inspirada en una película, a cargo de la compositora franco-estadounidense Uèle Lamore.

BERLÍN, Alemania, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), fabricante de los vehículos eléctricos más avanzados del mundo, va más allá de la narrativa automovilística tradicional y se adentra en la autoría cultural. Justo antes de que el mundo del cine llegue en masa a Berlín, Lucid trae una experiencia cinematográfica única a la capital del cine alemán.

Ayer, en el icónico Tempodrom de Berlín, la compañía californiana de vehículos eléctricos presentó una íntima actuación cinematográfica en vivo, fusionando la interpretación eléctrica con una experiencia musical electrizante. Titulado The Seven Suite, el evento reunió una actuación orquestal, una instalación espacial, siete vehículos Lucid Gravity, 14 voces culturales que definen el cine actual y más de 300 invitados de alto perfil del mundo de los medios de comunicación, la cultura, el arte y los negocios.

Concebida como una obra específica para el sitio, The Seven Suite combinó música, arquitectura y la experiencia humana para explorar cómo la interpretación eléctrica también puede percibirse emocionalmente. La velada marcó el primer paso de Lucid en un diálogo europeo contemporáneo sobre sonido, espacio y movimiento.

La configuración espacial de The Seven Suite: Donde convergen sonido, espacio y movimientoEn el centro de la experiencia dentro del Tempodrom, siete Lucid Gravity se dispusieron en círculo. Dentro del círculo, un conjunto interpretó en directo una composición inspirada en el cine en siete movimientos. Sentados dentro de los exclusivos y especialmente diseñados baúles delanteros del vehículo, 14 invitados, compuestos por lo más destacado del cine europeo, formaban el perímetro humano de la actuación.

La galardonada compositora y directora Uèle Lamore guió al público a través de una experiencia sonora espacial moldeada por la luz, el ritmo y el espacio, convirtiendo Lucid Gravity en una arquitectura emocional y The Seven Suite en un momento cinematográfico. Lamore es una compositora franco-estadounidense que ha compuesto música para películas en Cannes y ha moldeado el cine de autor europeo durante años. Su obra refleja la propia identidad de Lucid: emocionalmente exacta, técnicamente rigurosa, diseñada para la emoción.

A medida que la composición se desarrollaba en capas cuidadosamente orquestadas, los vehículos se convirtieron en una arquitectura emocional, anclando la experiencia y moldeando la percepción del sonido y el movimiento en todo el espacio. La obra de Lamore se movía con fluidez entre la disciplina orquestal y la experimentación electrónica contemporánea, reflejando una vez más el deseo de Lucid de una ingeniería definida por la accesibilidad emocional y la excelencia técnica.

Dentro del Círculo: La perspectiva forma parte de la experienciaSiete parejas de invitados seleccionados —voces culturales que moldean el cine europeo contemporáneo, entre ellas Diane Kruger, Emilia Schüle, Jannis Niewöhner y Edin Hasanovic— se sentaron en los compartimentos delanteros de los vehículos. Su presencia convirtió uno de los elementos de diseño más distintivos de Lucid Gravity, el maletero, en un espacio inesperado para la presencia humana y la experiencia artística. Ubicados en el corazón de la instalación, los invitados se integraron en la propia composición. Cada pareja única, elegida con la filosofía de Lucid de mente y corazón en mente, unió dos perspectivas creativas diferentes: intuición y destreza técnica, narrativa y estructura, fuerza creativa y técnica de dirección. La idea es simple: dos personas, el mismo momento, experimentados lado a lado, pero percibidos de forma diferente.

A su alrededor, un público de más de 300 invitados siguió la actuación, experimentando la obra desde diferentes ángulos. En conjunto, la instalación se desplegó como una experiencia multidimensional, moldeada por la proximidad, la perspectiva y la presencia.

Presentando Gravity a través de la Autoría CulturalThe Seven Suite marca el primer paso de Lucid en un diálogo cultural europeo contemporáneo. Una performance electrizante revelada a través de la atmósfera y la emoción, sentida instintivamente, en lugar de analizada.

Este enfoque refleja lo que define al propio Lucid Gravity: un SUV que combina un generoso espacio para hasta siete pasajeros, un rendimiento sin esfuerzo y tecnología intuitiva de una forma que se siente natural. Ofrece la libertad de un vehículo de siete plazas con la agilidad y la confianza de un coche de alto rendimiento, diseñado para moverse con fluidez entre la vida cotidiana y los viajes extraordinarios. Conducir el Lucid Gravity no se trata de elegir entre comodidad, rendimiento o innovación; se trata de tenerlo todo, sin concesiones.

"En Lucid, diseñamos experiencias que conmueven a las personas", destacó Lawrence Hamilton, presidente de Lucid para Europa. "The Seven Suite captura la esencia de lo que nos motiva: transformar la tecnología avanzada en algo profundamente humano. No se trata de espectáculo, sino de conexión: cómo el sonido, la luz y el movimiento pueden hacer tangible la innovación y la emoción, inconfundible".

Si desea disponer de más detalles acerca de Lucid Motors y sus productos visite la página web oficial de Lucid: https://lucidmotors.com/

Para más detalles sobre Uèle Lamore, visite el sitio web oficial: https://www.uelelamore.com/

Imágenes de alta resolución del evento y del Lucid Gravity disponibles en: https://spgroup.box.com/s/ig3c1zs1kp74n4s52pbzaqtwjlqio1z0

Acerca de Lucid GroupLucid (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica con sede en Silicon Valley dedicada a la creación de los vehículos eléctricos más avanzados del mundo. Los galardonados Lucid Air y Lucid Gravity SUV ofrecen un rendimiento excepcional, un diseño sofisticado, un amplio espacio interior y una eficiencia energética inigualable. Lucid ensambla ambos vehículos en sus plantas de vanguardia, integradas verticalmente, en Arizona y Arabia Saudita. Gracias a su tecnología e innovaciones líderes en la industria, Lucid impulsa la vanguardia de la tecnología de vehículos eléctricos para beneficio de todos.

1) Lucid Gravity 418 - 617 kW (568 - 839 PS), 511 - 748 km kombinierte Reichweite (WLTP), 0 g CO₂/km, 19,4 - 18,2 kWh/100 km, CO₂-Klasse: A.

Die Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Verfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Energieverbrauch und die Reichweite des Fahrzeugs im tatsächlichen Betrieb sind von verschiedenen Faktoren abhängig, u.a. dem Einbau von Ausstattung aus dem Teilehandel und Zubehör sowie Wetter- und Verkehrsbedingungen und dem persönlichen Fahrverhalten.Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen sowie zum Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen sind im kostenlosen Leitfaden zum Kraftstoffverbrauch der Deutsche Automobil Treuhand (DAT), auch abrufbar unter www.dat.de/co2, verfügbar.

