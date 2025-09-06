(Información remitida por la empresa firmante)

-Lucid une fuerzas con los nominados al Oscar Timothée Chalamet y el director James Mangold en una emocionante nueva historia de marca

La nueva campaña Lucid Gravity, la primera de una colaboración de varios años con Chalamet como embajador global de la marca, se estrena hoy

NEWARK, Calif., 6 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lucid Group , Inc. (NASDAQ: LCID), el fabricante de los vehículos eléctricos más avanzados del mundo, estrenó su última campaña creativa, " Driven ," con una nueva historia de marca llena de adrenalina protagonizada por el galardonado actor Timothée Chalamet. Dirigida por el reconocido cineasta James Mangold, de Minted Content, y con la participación del equipo de especialistas de la exitosa película Ford vs. Ferrari de 2019, la historia muestra las inigualables capacidades del Lucid Gravity totalmente eléctrico.

La nueva campaña para Lucid Gravity marca el inicio de la colaboración plurianual de la marca con Chalamet, y está disponible en formato de 30 segundos, 60 segundos y una versión extendida del director de dos minutos. Como primer embajador global de la marca, Chalamet aparecerá en próximas campañas, contenido creativo y más.

La historia de la marca sigue la aventura de Chalamet, como el Novio, y su nueva esposa, interpretada por Larsen Thompson, en su misión de "ver el mundo". Cuando su motocicleta se avería en una polvorienta carretera del desierto, el dúo se cuela en una remota instalación gubernamental, secuestra un superdeportivo clandestino y emprende su camino hacia el horizonte. La campaña presenta a Lucid Gravity no solo como un vehículo, sino como un descubrimiento milagroso: un coche con una combinación de espacio, velocidad y autonomía tan inaudita que la única explicación es que no es de este mundo.

El montaje del director de dos minutos reúne la visión compartida de Mangold y Lucid, quienes traspasan los límites de las colaboraciones tradicionales para crear una experiencia visual que inspira y celebra la innovación. Complementando el galardonado talento tanto delante como detrás de la cámara, la historia de Lucid combina un vehículo de versatilidad inigualable con las acrobacias de Tanner Foust, un reconocido piloto profesional. La historia también incluye un arreglo único de "Burning" de Yeah Yeah Yeahs.

"Esta campaña marca un emocionante paso hacia una nueva forma de narrar historias para Lucid", declaró Akerho "AK" Oghoghomeh, vicepresidente sénior de marketing de Lucid Motors. "Reunir a Timothée y James nos brindó una oportunidad increíble para explorar cómo la cinematografía puede dar vida a Lucid Gravity. La visión de James captura su versatilidad, rendimiento y manejo de maneras que invitan a la gente a experimentar la marca de una manera diferente: a través de la historia, no solo de las especificaciones".

El Lucid Gravity también ocupa un lugar destacado en el anuncio, destacando un SUV totalmente eléctrico que ofrece una combinación sin precedentes de versatilidad, rendimiento, diseño y capacidad integral. Con la versatilidad de un sofisticado SUV de tres filas, Lucid Gravity tiene el rendimiento de un deportivo y la autonomía para llevar hasta siete pasajeros y su equipaje prácticamente a cualquier lugar.1 Esto lo convierte en el compañero de viaje ideal para quienes buscan explorar el mundo.

Chalamet ha sido nominado a dos Premios de la Academia y recientemente ganó su primer Premio del Sindicato de Actores por su interpretación de Bob Dylan en A Complete Unknown (2024), dirigida por Mangold. A finales de este año protagonizará Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie, y el próximo año protagonizará Dune: Part Three, dirigida por Denis Villeneuve.

Acerca de Lucid GroupLucid (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica con sede en Silicon Valley, centrada en la creación de los vehículos eléctricos más avanzados del mundo. El galardonado Lucid Air y el nuevo Lucid Gravity ofrecen el mejor rendimiento de su clase, un diseño sofisticado, un amplio espacio interior y una eficiencia energética inigualable. Lucid ensambla ambos vehículos en su planta de vanguardia, integrada verticalmente, en Arizona. Gracias a su tecnología e innovaciones líderes en la industria, Lucid impulsa la tecnología de vanguardia de los vehículos eléctricos para el beneficio de todos.

1 La autonomía estimada por EPA para el Lucid Gravity Grand Touring, equipado con ruedas de 20" delanteras/21" traseras y configurado como un vehículo de 3 filas y 7 asientos, es de 700 km. La autonomía y la potencia de la batería varían según la temperatura, los hábitos de conducción, la carga y el estado de la batería, y los resultados reales.

