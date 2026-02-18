Luis López de Castro Alonso y la gestión de despachos; cuando el abogado piensa como empresario - Luis López de Castro Alonso

Madrid, 18 de febrero de 2026.- En un sector históricamente conservador, donde el ejercicio del Derecho ha permanecido durante décadas alejado del lenguaje empresarial, la gestión de despachos se ha convertido en el verdadero punto de inflexión para la profesión. Cada vez más abogados entienden que saber Derecho ya no es suficiente. Hace falta visión, estructura y capacidad estratégica. En ese contexto, Luis López de Castro Alonso representa un perfil poco habitual: abogado, empresario, autor y consultor estratégico que defiende que el gran reto de la abogacía no es jurídico, sino empresarial. Su trayectoria conecta el rigor técnico con la experiencia real de dirección y crecimiento.

Durante más de catorce años ejerció en el ámbito civil y mercantil, con especial dedicación al derecho bancario y a las ejecuciones hipotecarias. Trabajó para entidades financieras y fondos de inversión en entornos de alta exigencia, donde aprendió análisis de riesgo y toma de decisiones bajo presión. Aquella etapa consolidó su base jurídica. Sin embargo, el verdadero cambio de perspectiva llegó al asumir, junto a su mujer, la dirección de DISJARMA en 2015.

Desde entonces lidera una empresa que factura alrededor de 14 millones de euros anuales. Esa responsabilidad transformó su manera de entender el ejercicio profesional. Comprendió que muchos despachos no fracasan por falta de conocimiento jurídico, sino por carencias en su gestión interna. Organización, fijación de honorarios, selección de clientes y liderazgo de equipos son factores determinantes que rara vez se enseñan en la universidad.

Profesionalizar la gestión sin perder identidad

“El abogado sale de la carrera sabiendo Derecho, pero no sabiendo ejercer”, sostiene López de Castro Alonso. Su enfoque parte de una premisa clara: trabajar mucho no garantiza crecer. Por eso centra su actividad en acompañar a despachos pequeños, medianos y grandes en su proceso de profesionalización.

Su trayectoria editorial respalda esta visión. En 2016 publicó con Aranzadi una obra orientada al paso del conocimiento jurídico a la dirección estratégica. En diciembre de 2025 lanzó La década decisiva de las grandes firmas, donde analiza cómo competirán los grandes despachos entre 2025 y 2035 en un entorno marcado por la inteligencia artificial y la globalización del talento. Próximamente, verá la luz su séptimo libro, una síntesis actualizada sobre gestión pensada especialmente para despachos pequeños y medianos.

Además, impulsa el proyecto RESET Abogacía, enfocado en aportar estructura y criterio a firmas que buscan rentabilidad sin perder identidad. El objetivo es claro: ejercer con calma y dirección estratégica.

LAWPRO, inteligencia artificial y visión internacional

En noviembre de 2024 lanzó el podcast LAWPRO, que se ha consolidado como punto de encuentro para profesionales del sector jurídico y empresarial. El espacio aborda liderazgo, estrategia, tecnología y futuro de la profesión. En 2025 trasladó parte del proyecto a Miami para conectar el mercado español con el ecosistema jurídico hispano en Estados Unidos.

La inteligencia artificial ocupa un lugar central en su discurso. A su juicio, no sustituirá al abogado, pero sí transformará profundamente la profesión. El profesional del futuro aportará más criterio, más estrategia y mayor valor humano.

La abogacía vive una transformación estructural. Para Luis López de Castro Alonso, el despacho del futuro necesitará algo más que excelencia técnica. Necesitará gestión, liderazgo y una mentalidad empresarial capaz de anticiparse al cambio.

