Luis Miguel Chapinal, nuevo decano del COITT

Madrid, 6 de junio de 2023.

Los colegiados y asociados de toda España llamados a las urnas han elegido a la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) y a la nueva Directiva de la Asociación Española de Graduados & Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (AEGITT)

La candidatura al COITT liderada por Luis Miguel Chapinal, y la candidatura a la AEGITT liderada por Antonio Rodas, presentadas bajo acuerdo de consenso con la marca de #SomosTELECOS, obtuvieron el mayor apoyo tras la jornada de votación celebrada sin incidencias el pasado día 31 de mayo.



Los interventores del proceso, que representaron a las candidaturas, dieron por válidos los resultados firmando las actas sin ninguna observación. Los sobres de votación recibidos por correo fueron custodiados ante notario, y escrutados ante los interventores y colegiados que estuvieron presentes en la sede del Colegio.



"Liderar para todos y todas, para avanzar en el posicionamiento de la profesión"



El nuevo decano del colegio y el presidente de la asociación, dieron las gracias por su confianza a los votantes tras conocer los resultados, y manifestaron su compromiso por "liderar para todos y todas, y continuar avanzando en la defensa y posicionamiento de este colectivo profesional", formado por graduados en ingeniería de las telecomunicaciones e ingenieros técnicos.



Además, reconocieron a la Junta de Gobierno y Directiva saliente, por su labor en un momento de transformación muy importante y clave, que ha contribuido al buen estado de las entidades. Especialmente destacaron el trabajo realizado por Mario Cortés Carballo como decano del COITT, que no ha concurrido a este proceso electoral. Cortés asumió la tarea de dirigir el colegio en noviembre de 2017, en una etapa en la que "las telecomunicaciones han alcanzado gran protagonismo y desarrollo en paralelo al avance tecnológico y especialmente desde la pandemia". Un periodo en el que ha sido patente el esfuerzo de la entidad por "la puesta en valor del trabajo de los ingenieros colegiados, y en ponerse al servicio de la administración como profesionales especializados para contribuir al avance de la transformación digital, la participación en la ejecución de los planes de recuperación, y el desarrollo de la nueva Ley General de Telecomunicaciones".



"Sin la profesión de ingenierías en telecomunicaciones no existirían las Telecomunicaciones"



Durante los próximos 4 años la nueva Junta de Gobierno y Directiva, se plantean "hacer llegar a todos los ámbitos de la sociedad la importancia de la profesión y su reconocimiento. La sociedad es digital, y los profesionales ingenieros garantizan los servicios y las comunicaciones". Bajo la premisa de que "sin la profesión de ingenierías en telecomunicaciones no existirían las Telecomunicaciones", se proponen entre sus principales objetivos: la defensa de la profesión, la creación de la oficina de defensa del colegiado, y la promoción y liderazgo de la mujer en la ingeniería de telecomunicaciones.



En su programa electoral incluyen entre otras prioridades facilitar formación especializada adaptada a la demanda del sector, con especial atención a la capacitación en alta dirección, y trabajar en el posicionamiento de los profesionales como docentes de referencia en los ciclos de Formación Profesional. Otras líneas de trabajo que marcan en su hoja de ruta son promover una mayor presencia de telecos en la función pública, e impulsar un convenio profesional de la ingeniería de telecomunicaciones. El fomento del libre ejercicio en la ingeniería de telecomunicaciones, el apoyo a la innovación y al emprendimiento, y la creación de redes de networking dentro del sector tecnológico, son otras de sus propuestas estratégicas. En cuanto a los servicios ofrecidos a los colegiados se marcan como metas conseguir fomentar la cercanía con los colegiados mediante actividades territoriales y sociales, digitalizar los canales de atención colegiales, la implantación de reuniones y votaciones telemáticas que faciliten la participación, y la promoción del Club Senior.



"Somos Telecos" logró el 69,51% de votos en las elecciones al COITT, y un 72,37% de los votos en las elecciones a la AEGITT. Una vez realizado el escrutinio de los votos, la Comisión Electoral proclamó las candidaturas que gestionarán el COITT y la AEGITT los próximos cuatro años:



Junta de Gobierno COITT



• DECANO. Luis Miguel Chapinal



• VICEDECANO. Jorge de la Torre



• SEC. GRAL. Josep Alvarado



• VICESEC. GRAL. Juan Manuel Martínez



• TESORERO. Antonio Rodas



• VICETESORERA. Manuela Estupiñán



• VOCAL 1º. Patricia Agrelo



• VOCAL 2º. Josefina Jiménez



• VOCAL 3º. Elena Díaz Carmona



• VOCAL 4º. Gregorio Núñez



• VOCAL SUP 1º. Pablo Escapa



• VOCAL SUP 2º. Mónica Asperilla



Junta Directiva AEGITT



• PRESIDENTE. Antonio Rodas



• VPDTA. Susana Bañuelos



• SEC. GRAL. Gustavo Martín



• VICESEC. GRAL. Josep Alvarado



• TESORERO. Roberto Encinas



• VICETESORERO. Sebastián Suárez



• VOCAL 1º. José Antonio López



• VOCAL 2º. José Manuel Rodríguez



• VOCAL 3º. Juan Santos



• VOCAL 4º. José Manuel Martínez



Acerca de COITT

El COITT (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación) nace ante el compromiso de proteger a los usuarios y ciudadanos, así como promover el reconocimiento y ejercicio Profesional de Graduados en Ingeniería de Telecomunicación en España. Actualmente el Colegio cuenta con más de 5.000 colegiados y defiende y representa a 30.000 titulados en el conjunto de la profesión, avanzando hacia un crecimiento institucional apoyado en la integración y participación de los territorios donde residen sus colegiados en su desempeño profesional creciente y en la descentralización de actividades en defensa de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación.





