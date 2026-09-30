Luis Miguel Larriba, de LRB Tax & Legal, elegido Mejor Abogado Fiscalista de España - LRB Tax & Legal

(Información remitida por la empresa firmante)

Luis Miguel Larriba, socio director de LRB Tax & Legal, ha sido distinguido como Mejor Profesional Fiscal del Año – España y Portugal en la gala de los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards 2026.

El galardón, uno de los más relevantes del sector legal y fiscal, reconoce la trayectoria de los profesionales menores de 40 años con mayor impacto en sus respectivas áreas de práctica.

Madrid, 30 de septiembre.- Además de este premio como mejor abogado fiscalista, el equipo del área fiscal de LRB Tax & Legal fue finalista a mejor equipo fiscal junto a los departamentos fiscales de firmas de primer nivel como EY y KPMG, un dato que consolida al despacho, con sede en Madrid y presencia en Baleares, entre los abogados de referencia en fiscalidad.

Luis Miguel Larriba ha declarado al recoger el premio que el reconocimiento no es solo personal, sino que es el resultado del trabajo de todo el equipo de LRB durante los últimos años, y una confirmación pública de que el modelo que han construido, técnico, combativo y centrado en defender los derechos del contribuyente, tiene sentido y da resultados.

Una firma en expansión constante

El premio llega en un momento de consolidación para LRB Tax & Legal. En los últimos meses, el despacho ha ampliado su estructura con la apertura de una delegación en Baleares, ubicada en Palma de Mallorca, que se suma a su sede central en el Paseo de la Castellana de Madrid y a su oficina de San Sebastián de los Reyes.

A esta expansión territorial se suma el lanzamiento de ValiTax Informes Periciales, la marca del despacho especializada en informes especializados en materia tributaria y económica. ValiTax nace para dar respuesta a una demanda creciente: la necesidad de contar con informes periciales técnicamente solventes que puedan sostener, con el mismo peso probatorio que el criterio de la Inspección, la posición del contribuyente ante un procedimiento de comprobación o los tribunales económico-administrativos y judiciales.

Estos dos hitos —la apertura de la delegación balear y el lanzamiento de ValiTax—, junto con este galardón a mejor abogado fiscalista, se enmarcan en una estrategia de crecimiento que ha llevado a LRB a posicionarse como un referente de mercado especialmente en dos áreas muy concretas: la defensa ante inspecciones tributarias y la estructuración fiscal y corporativa, con especial atención a las estructuras Holding.

Referentes en inspección tributaria y estructuración corporativa

En el ámbito de la defensa ante inspecciones tributarias, LRB ha construido su reputación sobre una premisa clara: la Administración es una parte más en el procedimiento, cuyo criterio no debe prevalecer por defecto sobre el del contribuyente, y ambas partes están sujetas a la misma carga de la prueba y obligaciones formales. Este planteamiento ha situado al despacho como una referencia para empresas y grupos que buscan un asesoramiento técnico y una defensa firme frente a la Agencia Tributaria.

En paralelo, el despacho ha desarrollado una amplia experiencia en operaciones de reestructuración empresarial acogidas al régimen especial de neutralidad fiscal (FEAC), así como en el diseño de estructuras holding, disciplinas en las que LRB asesora de manera habitual a grupos empresariales, family offices y compañías de diferentes sectores.

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