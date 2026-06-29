Luis Sambucety, CEO de Dentalios, recibe el Best CEO Leadership 2026 - DENTALIOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 29 de junio de 2026.- Luis Sambucety, CEO de Dentalios, ha sido distinguido con el Best CEO Leadership 2026, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria en el ámbito de la dirección empresarial y el liderazgo organizativo.

El galardón reconoce especialmente su apuesta por la profesionalización de la gestión dentro de un sector tradicionalmente muy centrado en la figura clínica y asistencial.

Durante los últimos años, Sambucety ha impulsado en Dentalios un modelo basado en la creación de sistemas de trabajo, el desarrollo de responsables de área, la toma de decisiones apoyada en indicadores y la construcción de equipos capaces de asumir responsabilidades cada vez mayores dentro de la organización.

Su visión parte de una idea sencilla: las organizaciones sostenibles no dependen únicamente del talento individual, sino de la capacidad de convertir ese talento en sistemas, procesos y cultura compartida.

"El crecimiento de una organización no depende de una persona. Depende de la capacidad de desarrollar líderes, construir equipos y crear estructuras que permitan mejorar de forma continua", señala Sambucety.

Bajo esta filosofía, Dentalios ha desarrollado una estructura que diferencia claramente las funciones clínicas y empresariales, reforzando áreas como organización, experiencia de paciente, liderazgo de equipos, gestión económica, comunicación y desarrollo del talento.

El reconocimiento llega en un momento de evolución para la compañía, que continúa trabajando en nuevos sistemas de gestión y herramientas destinadas a mejorar la coordinación interna y la capacidad de adaptación de la organización.

Para Sambucety, el premio representa sobre todo un reconocimiento al trabajo colectivo desarrollado por las personas que forman parte del proyecto.

"Los premios tienen nombre, pero detrás siempre hay equipos. Ninguna transformación organizativa se construye en solitario."

Sobre Dentalios

Dentalios es una organización especializada en salud bucodental que apuesta por la excelencia clínica, el desarrollo de las personas y la profesionalización de la gestión como pilares fundamentales para su crecimiento y sostenibilidad.

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