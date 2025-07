Luisa Cuadrado lanza Cuadrado.Digital

(Información remitida por la empresa firmante)

El sistema que ayuda a expertos a lanzar y escalar sus negocios digitales sin depender de agencias ni caer en el caos del marketing improvisado

Barcelona, 7 de julio de 2025.- En un momento donde cada vez más expertos, formadores y creadores de contenido buscan monetizar su conocimiento a través de infoproductos, Luisa Cuadrado, consultora estratégica con más de 8 años de experiencia en el sector digital, presenta Cuadrado.Digital, un sistema estructurado y probado para lanzar y escalar negocios digitales con claridad, foco y autonomía.



Cuadrado.Digital nace tras años de trabajo en agencias líderes del mercado hispano, donde Luisa ha participado en lanzamientos que han generado más de 13 millones de euros en facturación. A partir de esa experiencia, identificó un patrón común en los fracasos y bloqueos de muchos expertos digitales: no era el producto el problema, sino la falta de estructura, estrategia y visión a largo plazo.



"Muchos profesionales tienen un gran conocimiento, pero no un sistema para llevarlo al mercado de forma efectiva", afirma Cuadrado.



"Cuadrado.Digital es la respuesta: un método claro que transforma ideas en negocios rentables y sostenibles, sin improvisación y sin depender de terceros".



Un método diseñado para crecer sin caos

El modelo desarrollado por Luisa se basa en cuatro pilares fundamentales: Atracción, Conversión, Expansión y Fidelización, los cuales se trabajan de forma estructurada para acompañar al cliente desde la visibilidad inicial hasta la consolidación de su marca y comunidad. El objetivo no es solo lanzar un producto, sino construir una estructura digital sólida que permita escalar con intención.



A diferencia de las fórmulas genéricas o cursos enlatados, Cuadrado.Digital adapta la estrategia al momento real de cada negocio, acompañando al cliente de forma práctica, con sistemas replicables y orientación estratégica paso a paso.



Formación, experiencia y visión empresarial

Con formación en Ciencias Empresariales, certificación en automatización digital y una sólida base como implementadora de proyectos tecnológicos, Cuadrado combina su conocimiento técnico y estratégico para ofrecer una visión 360º del ecosistema digital.



Además, ha trabajado en lanzamientos y procesos estratégicos para referentes del sector como Miquel Baixas, Judit Catalá, Ciencia Interior, BigBang Agency o La Agencia Online, aportando tanto en la fase estratégica como en la implementación operativa y automatización de procesos clave.



Sesiones estratégicas gratuitas para expertos que quieren escalar

Como parte del lanzamiento oficial, Cuadrado.Digital abre una convocatoria de sesiones estratégicas gratuitas para profesionales que quieran validar su idea, mejorar su estructura de lanzamiento y comenzar a escalar su negocio digital con un plan claro.



Web: cuadrado.digital







