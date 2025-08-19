El lujo de Europa en septiembre; destinos imperdibles sin multitudes y con acceso exclusivo. - Glaminess Luxury Travel

Cuando el calendario se vacía, los destinos se revelan. Por eso, septiembre es cada vez más el mes elegido por quienes viajan con estilo.

Mientras muchos regresan a la rutina, quienes mejor entienden el lujo saben que ahora es el momento ideal para viajar. Septiembre ya no es una extensión del verano, sino una elección consciente: temperaturas suaves, menos multitudes, mayor disponibilidad, atención más cuidada y acceso íntimo a los lugares más deseados.

Viajar en septiembre permite disfrutar sin prisas, sin aglomeraciones y con el servicio que solo los anfitriones más expertos saben ofrecer fuera de la temporada alta. Según Virtuoso, el 47% de los viajeros de lujo evita los meses más concurridos, priorizando privacidad, autenticidad y un trato más personalizado. ForwardKeys también lo confirma: en 2024, las reservas premium durante la temporada baja crecieron un 27 % frente a julio y agosto.

“Septiembre siempre fue el mes secreto de quienes saben viajar bien. Desde la alta sociedad europea hasta los grandes nombres de la cultura, muchos descubrieron que el verdadero lujo no es llegar primero, sino disfrutar cuando todos ya se han ido”, señala Silvina Luna, experta en turismo de autor y fundadora del atelier de viajes Glaminess.

Dos experiencias Glaminess para vivir septiembre como un auténtico VIP

La ruta de la moda en Italia invita a recorrer las capitales del diseño visitando showrooms de creadores locales, outlets de lujo y boutiques secretas en Umbría y Toscana. El itinerario conecta Roma, Florencia y Milán, combinando compras exclusivas con acompañamiento de personal shopper y otras experiencias memorables.

En Salzburgo, la experiencia se inspira en la película Sonrisas y Lágrimas (La Novicia Rebelde en Latinoamérica), que este año celebra su 60º aniversario. Incluye recorridos por los escenarios originales en Salzburgo y en el Wolfgangsee, picnic Do-Re-Mi, tour en bicicleta, meriendas en cafés históricos, caminatas por los Alpes y actividades culturales que rinden homenaje al icónico film.

Sobre Silvina Luna

Silvina Luna es consultora senior en turismo y hotelería de lujo, agente de viajes certificada, escritora, y diseñadora de viajes y experiencias de autor. Durante más de 20 años ha dirigido hoteles de renombre en Europa y Latinoamérica, produciendo eventos internacionales con artistas como Shakira, Luis Miguel, Julio Iglesias, Ricky Martin y Liza Minnelli.

Hoy apuesta por vivencias más íntimas, auténticas y transformadoras. Al frente de su atelier Glaminess crea propuestas boutique para quienes buscan viajar con estilo, conexión y sentido.

