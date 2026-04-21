(Información remitida por la empresa firmante)

- LumApps adquirirá Comeen para expandir su plataforma de IA para empleados a la experiencia en el lugar de trabajo

La adquisición conecta las comunicaciones, la colaboración, la automatización inteligente y los servicios del lugar de trabajo físico en un único centro para empleados

AUSTIN, Texas, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- LumApps , la plataforma líder de IA conectada para empleados, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Comeen , la plataforma de experiencia en el lugar de trabajo especializada en gestión de espacios, señalización digital y servicios para visitantes.

Esta adquisición supone un paso fundamental en la visión de LumApps de crear una plataforma donde el trabajo converja, integrando la comunicación, el conocimiento, los flujos de trabajo y ahora también los servicios del lugar de trabajo físico en una única experiencia unificada impulsada por IA.

Esta transacción representa la evolución natural de una larga colaboración, reflejando una estrategia más amplia donde las alianzas dentro del ecosistema impulsan la innovación de la plataforma principal. Al conectar los entornos digitales y físicos, LumApps integra la gestión del espacio de trabajo directamente en el flujo de trabajo diario. Las organizaciones se beneficiarán de una mayor adopción y mejoras cuantificables en la utilización del espacio, la eficiencia operativa y la experiencia de los empleados.

Según el Índice del Futuro del Trabajo de LumApps, casi el 70% de los altos directivos indica que el compromiso de los empleados es una prioridad cada vez mayor. Sin embargo, los servicios para el lugar de trabajo siguen fragmentados en múltiples aplicaciones. LumApps aborda este problema unificando la experiencia del empleado y la experiencia en el lugar de trabajo en una sola plataforma, donde los agentes de IA conectan y automatizan las interacciones tanto en entornos digitales como físicos.

La plataforma combinada admite:

Gestión inteligente de escritorios y salas de reuniones con disponibilidad en tiempo real

Asistente de trabajo con IA que permite reservas mediante lenguaje natural, recordatorios inteligentes y asistencia contextual

Análisis de espacios e información sobre ocupación para la toma de decisiones basada en datos

Señalización digital, orientación interactiva y comunicación basada en la ubicación

Preinscripción de visitantes, acceso seguro y notificaciones para anfitriones

Servicios integrados del edificio, que incluyen restaurantes, reservas de gimnasio, taquillas y una experiencia de compra en el lugar

"El trabajo no se realiza en un solo lugar ni en un solo sistema, sino que se desarrolla a través de diversas herramientas, equipos y entornos", afirmó Sébastien Ricard, consejero delegado de LumApps. "Con Comeen, estamos extendiendo nuestro AI Agent Hub al espacio de trabajo físico, reuniendo todo lo que los empleados necesitan en una sola plataforma, donde el trabajo se integra verdaderamente entre los entornos digitales y físicos. Con la señalización digital empresarial, ahora podemos ampliar aún más esa experiencia, llegando a los empleados dondequiera que trabajen".

"Cuando invertimos en LumApps, vimos una plataforma que estaba redefiniendo el entorno laboral digital", explicó David Nicault, socio y director de inversiones en tecnología de Bridgepoint. "Con la incorporación de Beekeeper, LumApps amplió su oferta para dar servicio tanto a los empleados de primera línea como a los que trabajan en oficinas. Con Comeen, LumApps da ahora el siguiente paso: activar su estrategia de agentes de IA con capacidades avanzadas para el entorno laboral, liberando todo el potencial de la IA en el ámbito digital y físico".

"Durante mucho tiempo, el mercado ha separado la experiencia digital del empleado de la experiencia en el lugar de trabajo, creando sistemas fragmentados y espacios infrautilizados", destacó Ben Gauthier, consejero delegado de Comeen. "Al integrarlas mediante interacciones basadas en IA, estamos convirtiendo el centro de empleados en el cerebro operativo del lugar de trabajo, donde el compromiso, el espacio y los servicios funcionan como un solo sistema".

Se prevé que la transacción se complete en mayo de 2026.

LumApps contó con el asesoramiento de Squire Patton Boggs, liderado por Anthony Guillaume (Socio de Fusiones y Adquisiciones/Capital Privado) y Victor Dransard (Asociado de Fusiones y Adquisiciones/Capital Privado). Comeen contó con el asesoramiento de Gide Loyrette Nouel, liderado por Louis Oudot de Dainville (Socio), los abogados Donald Davy y Charles Ghuysen, y los asociados Manon Garoui y Joseph Leveque.

La integración de las funcionalidades de Comeen en la plataforma LumApps está disponible de inmediato, ya que formaban parte de nuestro Marketplace. A lo largo de 2026, se irán implementando nuevas funciones para mejorar la experiencia en el lugar de trabajo. Para obtener más información, visite LumApps.com . Ambas compañías estarán presentes en Google Next del 22 al 24 de abril en Las Vegas.

Acerca de LumApps

LumApps es la plataforma de IA para empleados donde todo converge: conecta personas, herramientas, información y comunicación a lo largo de toda la experiencia del empleado, desde la primera línea hasta la sede central. Diseñada en torno a la forma en que las personas trabajan realmente, LumApps reduce la fricción digital al integrar la comunicación, las herramientas de productividad, el aprendizaje y los flujos de trabajo en una única plataforma inteligente.

Integrada con Google Workspace y Microsoft 365, LumApps ayuda a los empleados a encontrar información más rápido y a actuar con mayor facilidad, gracias a agentes de IA conectados a través de los sistemas empresariales. Con más de 10 millones de usuarios y clientes como Zapier y Genuine Parts Company, LumApps ayuda a las organizaciones a operar con mayor claridad y conexión entre sus empleados.

LumApps está reconocida como líder en intranets tanto por Gartner como por Forrester.

Contacto de mediosPANBlast for LumApps lumapps@panblastpr.com

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