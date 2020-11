LumiThera anuncia a Ryan Montecucco como consejero general

SEATTLE, 12 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., una compañía de dispositivos médicos de fase comercial que ofrece tratamiento de fotobiomodulación (PBM) para los desórdenes y enfermedades oculares, ha anunciado hoy que ha incorporado a Ryan Montecucco como consejero general y secretario.

"Estamos muy contentos de que Ryan se una a nuestro equipo", dijo Clark Tedford, Ph.D., director general y consejero delegado. "Ryan se ha asociado con la compañía como asesor externo desde su creación y ofrece una riqueza de experiencia en los campos de gobernancia y legislación corporativa. Mientras LumiThera madura, incorporar a Ryan en el equipo significa añade experiencia jurídica y conocimiento profundo para llevarnos al siguiente paso".

Antes de unirse a LumiThera, Ryan pasó más de 20 años en asesoría privada asesorando a compañías públicas y privadas en una multitud de transacciones relacionadas con valores corporativos, algunos con tasaciones individuales aproximándose a los mil millones de dólares. Ha representado tanto a compañías nacionales como internacionales, sirviendo como asesor jurídico estadounidense para empresas localizadas en Argentina, Australia, Bulgaria, India, Israel, Rusia y Suiza. Ryan ha practicado en una de las mayores firmas jurídicas del mundo y ha fundado y gestionado una firma jurídica corporativa boutique. Más recientemente, Ryan dirigió el grupo de práctica corporativa de Seattle en una firma de la costa oeste de 300 abogados Ha sido nombrado "Super Lawyer" por Thomson Reuters. Ryan tiene un B.A. en Administración de Empresas (finanzas) por la University of Washington Foster School of Business y está graduado por la Seattle University School of Law con un título de doctor jurista, magna cum laude.

"Después de ver el impresionante crecimiento de LumiThera y los ogros en los últimos siete años, estoy expectante por su futuro y el futuro de los pacientes con problemas de pérdida de visión que actualmente no tienen opciones de tratamientos o son muy limitadas", dijo Ryan Montecucco.

Acerca de LumiThera Inc.

LumiThera es una compañía de dispositivos médicos en fase comercial centrada en el tratamiento de la gente afectada por enfermedades oculares incluyendo AMD seca, una causa principal de ceguera en adultos mayores de 65 años y retinopatía diabética, la principal causa de ceguera en el mundo. La compañía es líder en el uso de PBM para el tratamiento de enfermedades oculares agudas y crónicas. La compañía está desarrollando el sistema de aplicación de luz Valeda basado en sus oficinas que se usarán especialistas oftalmólogos como tratamiento médico.

El sistema de aplicación de luz Valeda cuenta con un certificado CE de un organismo acreditado de la UE, como corresponde para su uso comercial en la Unión Europea solo. Valeda no cuenta con la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) en EE.UU.

