(Información remitida por la empresa firmante)

-Lumosenergy celebra el lanzamiento mundial de su marca en Múnich, presentando su visión global e innovación en carga

MUNICH, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Lumosenergy celebró su evento de lanzamiento global de marca y networking con la industria, "Power in a New Light", en el hotel The Westin Grand Munich durante Power2Drive Europe 2026. El evento reunió a socios, operadores de flotas, operadores de puntos de carga (CPOs), proveedores de tecnología y representantes de los medios de comunicación de los sectores de movilidad eléctrica y energías limpias de toda Europa, marcando la transición internacional oficial de la empresa de Gresgying a Lumosenergy.

El fundador y CEO de Lumosenergy, Bill Li, junto con el equipo directivo europeo de la compañía, presentó la visión global de la marca, su estrategia europea y sus soluciones de energía y carga de última generación.

Como uno de los tres principales proveedores de China de equipos de carga para vehículos eléctricos, Lumosenergy ha pasado de ser un pionero chino en nuevas energías a un proveedor global de soluciones de carga para vehículos eléctricos, con más de 170.000 cargadores de CC entregados, proyectos en más de 50 países, ventas anuales superiores a los 250 millones de dólares, una capitalización de mercado de aproximadamente 1.000 millones de dólares y más de 1.300 empleados en 2025.

Lumosenergy también destacó su recién terminada megafábrica de Xi'an, una fábrica inteligente de 220.000 metros cuadrados con cero emisiones de carbono y una capacidad anual para 200.000 puntos de carga de CC, 500.000 cargadores de CA y 2,4 GWh de sistemas de almacenamiento de energía en baterías, lo que refuerza la capacidad de Lumosenergy para proporcionar soporte a clientes internacionales con entregas confiables y de alto volumen.

Durante el evento, Lumosenergy presentó su cartera de productos preparada para Europa, que incluye cargadores de CA con certificación CE, cargadores de CC todo en uno, sistemas de carga distribuida de hasta 1,44 MW, gestión dinámica de carga y soluciones energéticas con baterías integradas. La compañía también presentó su hoja de ruta de innovación en carga de megavatios, carga móvil de CC V2V, brazos de carga robóticos y cargadores móviles de CC autónomos, reflejando su filosofía de producto: 'Calidad y cumplimiento ante todo, innovación a continuación'.

Otro aspecto destacado de la velada fue el compromiso de Lumosenergy con la localización en Europa, desde las primeras visitas a clientes y talleres técnicos hasta un equipo internacional de más de 70 personas y una oficina en Düsseldorf, Alemania. Lumosenergy está reforzando su soporte local, la disponibilidad de repuestos y las alianzas regionales para ofrecer un mejor servicio a sus clientes en toda Europa.

La consejera Fang Guo, del Consulado General de la República Popular China en Múnich, asistió al evento junto con clientes europeos y socios estratégicos. La firma del acuerdo de cooperación estratégica con Phoenix Contact E-Mobility demuestra el compromiso de Lumosenergy con la creación de un sólido ecosistema de colaboración local en Europa.

Con el lanzamiento de Lumosenergy, la compañía reafirma su estrategia global basada en la calidad, el cumplimiento normativo, la innovación, la sostenibilidad y la colaboración abierta, así como su ambición de impulsar un futuro energético más inteligente, limpio y conectado.

Para más información, visite www.lumos-energy.com.

Contacto: Summer Huang, eMobility Solution Senior Analystsummer.huang@gresgying.comBruce Wen, Chief Strategy Officerbruce@gresgying.com

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