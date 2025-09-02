(Información remitida por la empresa firmante)

- Lunit seleccionada como socio exclusivo de IA para el programa de cribado de cáncer de mama de la Comunidad Valenciana

Un despliegue europeo histórico subraya la creciente confianza mundial en la IA de Lunit para el cribado poblacional del cáncer de mama

SEÚL, Corea del Sur, 2 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Lunit (KRX:328130.KQ), proveedor líder de IA para el diagnóstico y la terapia del cáncer, anunció hoy que sus soluciones han sido seleccionadas como herramientas de IA exclusivas para el programa de detección del cáncer de mama de la Comunidad Valenciana, una de las regiones sanitarias más grandes y progresistas de España.

Contando con una población de aproximadamente 5 millones de habitantes, la Comunidad Valenciana es la tercera región más grande de España en lo que respecta a población y la cuarta en lo referente al tamaño económico. La autoridad sanitaria regional se ha consolidado como líder nacional en tecnología sanitaria, impulsando la integración de la salud digital, el diagnóstico mediante IA y la innovación biomédica en todo su sistema de salud pública.

En el año 2024, la Comunidad Valenciana comenzó a evaluar el uso de IA en su programa organizado de cribado mamario, con el objetivo de aumentar significativamente la participación de 250.000 a 400.000 mujeres al año, manteniendo al mismo tiempo altos estándares de atención. Tras evaluar a múltiples proveedores de IA en cuanto a rendimiento científico, integración técnica e impacto clínico, las soluciones de Lunit fueron seleccionadas por su capacidad para optimizar los flujos de trabajo y ayudar a los radiólogos a realizar diagnósticos oportunos y precisos.

El contrato abarca la implementación de Lunit INSIGHT MMG y Lunit INSIGHT DBT en toda la región y representa el mayor proyecto europeo de la compañía hasta la fecha.

"La decisión de la Comunidad Valenciana refleja un cambio creciente en la forma en que los sistemas de salud pública adoptan la IA, no como un ideal de futuro, sino como una solución práctica a los desafíos actuales", afirmó Brandon Suh, consejero delegado de Lunit. "Al asociarnos con una de las autoridades sanitarias más visionarias de Europa, no solo mejoramos la eficiencia, sino que ayudamos a definir un nuevo estándar para la detección del cáncer equitativa y a gran escala".

La Comunidad Valenciana se une ahora a una lista creciente de regiones y países, como Islandia, Australia, Singapur, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi), donde la IA de Lunit apoya programas públicos de detección de cáncer de mama.

Además del despliegue comercial, Lunit y la Comunidad Valenciana se han comprometido a seguir colaborando en investigación científica, con planes para explorar conjuntamente nuevas estrategias para mejorar la detección temprana del cáncer y los resultados de salud de la población.

Acerca de Lunit

Fundada en el año 2013, Lunit (KRX:328130.KQ) es líder mundial en IA para el diagnóstico y la terapia del cáncer. Con la misión de combatir el cáncer mediante IA, Lunit desarrolla soluciones basadas en IA para la obtención de imágenes médicas y el análisis de biomarcadores, lo que permite un diagnóstico preciso y un tratamiento personalizado. Su suite Lunit INSIGHT, aprobada por la FDA, facilita la detección del cáncer en más de 6.500 instituciones médicas en más de 65 países. Sus estudios clínicos se han publicado en revistas de prestigio, como The Lancet Digital Health y Journal of Clinical Oncology, y se han presentado en importantes congresos como ASCO y RSNA. Con sede en Seúl y oficinas globales, Lunit impulsa la lucha mundial contra el cáncer. Más información disponible en lunit.io.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762225/AI_powered_breast_screening_launches_Spain_s_Valencian_Community_Lunit_INSIGHT_MMG.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1576401/Lunit_CI_Logo.jpg

