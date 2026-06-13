LUNYEE lanza 3020 Nova CNC router para hacer que el CNC de escritorio sea más potente y más fácil de iniciar

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 13 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- LUNYEE, una marca de fabricación de equipos de escritorio con más de una década de experiencia, anunció hoy el lanzamiento de LUNYEE 3020 Nova CNC Router. Esta nueva máquina CNC de escritorio combina un husillo de fresado de 710 W, un diseño altamente preensamblado y guías lineales y husillos de bolas de grado industrial en los ejes X, Y y Z.

Está diseñada para simplificar el montaje, aumentar la potencia de corte y facilitar el inicio en el mundo de las máquinas CNC de escritorio para principiantes.

Configuración en 5 minutos, primer proyecto CNC en aproximadamente 30 minutos

LUNYEE 3020 Nova cuenta con una estructura altamente preensamblada. Su bastidor y sistema de accionamiento se ensamblan, ajustan y prueban antes del envío. Tras desempaquetarla, los usuarios solo necesitan instalar el módulo del eje Z y conectar los cables. La máquina estará lista en menos de cinco minutos.

Desde el desempaquetado hasta la carga de la trayectoria de la herramienta, los usuarios pueden completar su primer proyecto CNC básico en aproximadamente 30 minutos. Esto ofrece a creadores, aficionados al bricolaje, educadores y pequeñas empresas una forma más rápida de empezar a producir trabajos reales con una máquina CNC de sobremesa.

710 W de potencia y movimiento de grado industrial para una mayor capacidad de corte

El 3020 Nova viene equipada de serie con un husillo de fresado de 710 W, que proporciona una potencia de corte fiable para madera, acrílico, plásticos, metales blandos y aplicaciones de grabado fino.

Para el sistema de movimiento, el 3020 Nova utiliza guías lineales cuadradas industriales HGH-15 en los tres ejes, junto con sistemas de accionamiento de husillo de bolas 1204. Esta estructura mejora la rigidez, la estabilidad del movimiento y la precisión de posicionamiento de la máquina. La máquina admite una velocidad máxima de desplazamiento de hasta 5.000 mm/min y una precisión de 0,05 mm.

Precio y disponibilidad

LUNYEE 3020 Nova CNC Router ya está disponible en la página web oficial de LUNYEE y se realizan envíos internacionales. El precio de venta al público de 3020 Nova es de 599 dólares. Los nuevos clientes pueden obtener un 8 % de descuento con el código LY3020. El código de descuento será válido hasta el 30 de junio de 2026.

Acerca de LUNYEE

LUNYEE es una marca innovadora que desarrolla fresadoras CNC de alta calidad y herramientas para aficionados al bricolaje. La empresa ofrece equipos de fabricación fiables y económicos para creadores, usuarios particulares y pequeñas empresas de todo el mundo. Desde máquinas básicas hasta herramientas de mayor rendimiento, LUNYEE se rige por la filosofía de marca: 'Fácil de usar. Diseñado para durar'.

Contacto para medios

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