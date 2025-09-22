Lusochimica S.p.A. galardonada por la Comisión Europea con el premio 'STEP Seal'

(Información remitida por la empresa firmante)

-Lusochimica S.p.A. (Menarini Group) galardonada por la Comisión Europea con el premio 'STEP Seal' y financiación de la UE para el proyecto SmartNEBI, que hace que la síntesis de nebivolol sea más ecológica y sostenible

LOMAGNA, Italia, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lusochimica S.p.A., empresa del Grupo Menarini especializada en la síntesis de principios activos farmacéuticos (API), anuncia que ha recibido el prestigioso STEP Seal de la Comisión Europea. Este sello de calidad reconoce el potencial de proyectos prometedores en el sector de las tecnologías limpias y certifica su excelencia. El premio se otorgó al proyecto SmartNEBI, una iniciativa innovadora destinada a crear una síntesis más sostenible y eficiente de nebivolol, un principio activo consolidado utilizado en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

El Proyecto SmartNEBI está gestionado por HaDEA, agencia ejecutiva de la Comisión Europea, y financiado por EU4Health, el programa de financiación de la UE diseñado, entre otros objetivos, para abordar los retos sanitarios transfronterizos mediante proyectos innovadores y de alta calidad en el sector sanitario. Este reconocimiento destaca la contribución estratégica de SmartNEBI a los objetivos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y reconoce su valor para el desarrollo tecnológico e industrial de Europa.

La innovación de SmartNEBI reside en la integración sinérgica de la biocatálisis —un proceso que utiliza enzimas como catalizadores biológicos para impulsar transformaciones químicas de forma selectiva, eficiente y respetuosa con el medio ambiente— y la química de flujo, que permite realizar operaciones con mayor eficiencia y en condiciones más seguras, con una mejor transferencia de calor y masa. Esta combinación permite una síntesis de nebivolol más productiva, escalable y sostenible, lo que se traduce en un menor impacto ambiental, especialmente en términos de consumo energético.

"Estamos sumamente orgullosos de haber recibido este reconocimiento, que confirma el compromiso del Grupo Menarini con la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras para toda la industria farmacéutica, así como la capacidad de nuestro equipo de Subvenciones y Financiación para promover nuestra excelencia a nivel europeo", declaró Roberto Falorni, Director General de Lusochimica S.p.A. "SmartNEBI es un proyecto estratégico para Lusochimica y representa un paso clave hacia una producción farmacéutica más ecológica, segura y eficiente. Reduce el uso de disolventes, optimiza el consumo energético y fortalece la resiliencia de la cadena de suministro de nebivolol, un medicamento esencial para la salud de millones de pacientes en todo el mundo."

Acerca de Lusochimica S.p.A.Lusochimica S.p.A. es una empresa italiana de Menarini Group dedicada a la producción y síntesis de principios activos farmacéuticos (API) y al desarrollo de procesos de fabricación escalables. Con sede en Lomagna (LC), opera tres plantas de fabricación en Lomagna, Pisa y Casaletto Lodigiano (LO). Todos sus procesos de producción cumplen estrictamente con las normas internacionales cGMP. www.lusochimica.it Acerca de Menarini GroupMenarini Group es una empresa farmacéutica y de diagnóstico con sede en Florencia, que opera en 140 países de todo el mundo. Con unos ingresos consolidados de 4.603 millones de euros y más de 17.000 empleados, la empresa opera nueve centros de I+D y está activa en importantes áreas terapéuticas, como cardiología, oncología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. La producción farmacéutica se lleva a cabo en 18 plantas de fabricación ubicadas en Italia y en el extranjero, produciendo y distribuyendo más de 609 millones de envases al año en los cinco continentes. La excelencia en la fabricación de Menarini contribuye constantemente a la salud global del paciente con los más altos estándares de calidad. www.menarini.com

STEP – Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, lanzada por la UE a principios de 2024 para apoyar a la industria europea y estimular la inversión en tecnologías críticas en toda Europa.

Financiada por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados son, sin embargo, los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de HaDEA. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante se responsabilizan de ellas.

