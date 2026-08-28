Luxshare Precision registra un crecimiento de ingresos del 40,2 % en el primer semestre de 2026 (2)

Luxshare Precision registra un crecimiento de ingresos del 40,2 % en el primer semestre de 2026; la diversificación de su negocio impulsa la expansión de los márgenes.

(Información remitida por la empresa firmante)

El crecimiento generalizado abarca electrónica de consumo, comunicaciones, centros de datos y electrónica de automoción, respaldado por inversiones estratégicas en infraestructura de IA, vehículos inteligentes y capacidad de distribución global

DONGGUAN, China , 28 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Luxshare Precision Industry Co., Ltd. ("Luxshare Precision" o "la compañía") (SZSE: 002475; HKEX: 02475), proveedor global de soluciones de fabricación inteligente de precisión, ha dado a conocer hoy los resultados no auditados para el semestre finalizado el 30 de junio de 2026.

Los ingresos aumentaron un 40,2 % en su cifra de año tras año hasta llegar a los 174.500 millones de RMB, mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas aumentó un 18,0 % hasta 7.840 millones de RMB. El beneficio neto atribuible a los accionistas, excluyendo ganancias y pérdidas no recurrentes, aumentó un 6,5 % hasta 5.960 millones de RMB. El margen bruto se expandió 17 puntos básicos hasta el 11,78 %.

La mejora del margen reflejó el apalancamiento operativo y una combinación de ingresos más diversificada, con un crecimiento más rápido en Comunicaciones y Centros de Datos y Electrónica de Automoción, los cuales tienen márgenes brutos superiores al promedio de la compañía. La innovación interna, la eficiencia de la fabricación basada en la IA y la gestión disciplinada de costes también ayudaron a absorber la presión de los movimientos de divisas, los mayores costes de los insumos y la inversión en nuevos negocios.

"Nuestro rendimiento en el primer semestre demuestra la resistencia de la cartera diversificada y la plataforma operativa global de Luxshare Precision", afirmó Wang Laichun, presidenta y directora general de Luxshare Precision. "Estamos invirtiendo con disciplina en áreas respaldadas por una clara demanda de los clientes y hojas de ruta tecnológicas definidas, en particular dispositivos habilitados para IA, infraestructura de IA y vehículos inteligentes. Nuestras prioridades siguen siendo la ejecución, la eficiencia operativa y la creación de valor sostenible".

Inversión estratégica y disciplina financiera

La inversión en investigación y desarrollo aumentó un 43,1 %, hasta alcanzar los 6.570 millones de RMB, debido principalmente al mayor gasto en talento de ingeniería, herramientas, materiales y certificación. Más de la mitad de la inversión en I+D de la compañía se destinó a la preparación tecnológica para programas próximos a su comercialización.

Los gastos de capital llegaron a los 10.270 millones de RMB, lo que equivale a un aumento de 742 millones de RMB con respecto al año anterior, y se dirigieron principalmente a la expansión de las instalaciones en el extranjero, la infraestructura de apoyo y las nuevas líneas de productos. La compañía prioriza las inversiones vinculadas a programas de clientes, la entrega localizada y la flexibilidad de fabricación a largo plazo.

El inventario ascendía a 50.370 millones de RMB al 30 de junio de 2026, un 19,0 % más que a finales de 2025, cifra inferior al crecimiento de los ingresos de la compañía, que fue del 40,2 %. Este aumento reflejó principalmente la expansión del negocio y la preparación estratégica de materiales para determinados productos.

El flujo de caja operativo del primer semestre registró una salida de 2.450 millones de RMB, debido principalmente a los pagos estacionales a proveedores y a más de 5.000 millones de RMB destinados a la preparación estratégica de inventario. El flujo de caja operativo se tornó positivo en el segundo trimestre, alcanzando los 4.620 millones de RMB.

La volatilidad del tipo de cambio generó pérdidas de aproximadamente 1.990 millones de RMB en activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera. Las actividades de gestión del riesgo cambiario generaron ganancias relacionadas de aproximadamente 1.300 millones de RMB. Según el tratamiento contable aplicable, estas ganancias se registraron como partidas no recurrentes, mientras que las pérdidas correspondientes se mantuvieron dentro de ambas medidas de beneficio neto divulgadas.

Crecimiento en tres negocios principales

Los ingresos de Electrónica de Consumo aumentaron un 19,3 % hasta alcanzar los 122.480 millones de RMB. Luxshare Precision continuó profundizando sus relaciones con los clientes clave y fortaleciendo sus capacidades de ODM y desarrollo integral de productos. A través de la integración de conocimientos especializados en acústica, óptica, sistemas eléctricos, gestión térmica, magnetismo y estructuras de precisión, la empresa está ampliando su participación, desde componentes y módulos hasta la definición de productos, el desarrollo de sistemas y la fabricación en volumen. Entre sus áreas prioritarias se incluyen ordenadores con IA, dispositivos portátiles inteligentes, gafas con IA y productos acústicos inteligentes.

Los ingresos de Comunicaciones y Centros de Datos crecieron un 49,7 % hasta llegar a los 16.610 millones de RMB. La empresa está desarrollando una cartera integrada de infraestructura de IA que abarca interconexiones de cobre de alta velocidad, interconexiones ópticas, gestión térmica y gestión de energía. Entre los avances operativos se incluyen la producción en volumen de productos ópticos de 800G, envíos por lotes de productos DAC, ACC y AEC de 1,6T, la presentación continua a clientes de soluciones de refrigeración líquida y la producción a gran escala de módulos de alimentación para servidores CC-CC. Luxshare Precision también está impulsando las tecnologías de cobre de 224G y 448G, así como las arquitecturas ópticas de próxima generación.

Los ingresos de la división de Electrónica de Automoción aumentaron un 274,1 %, hasta alcanzar los 32.390 millones de RMB, gracias al crecimiento orgánico, la expansión de los programas de clientes y la contribución de Leoni. La compañía siguió ampliando su cartera de productos, que incluye conectores, arneses de cableado, sistemas de control inteligente, tecnologías de chasis inteligentes y soluciones para el tren motriz. Los conectores de alta velocidad y los productos para la dirección de las ruedas traseras han entrado en producción en masa, al tiempo que las plataformas de cabina inteligente y de asistencia al conductor avanzada progresan en diversos programas de vehículos. La integración de Leoni siguió superando las expectativas, fortaleciendo el acceso global a los clientes, los recursos de ingeniería y las capacidades de entrega localizadas.

Plataforma global y previsiones

Luxshare Precision opera en cinco continentes, 29 países y más de 100 centros de producción. Esta red permite la entrega localizada, la colaboración con el cliente y la resiliencia de la cadena de suministro. La plataforma integrada verticalmente de la compañía abarca componentes de precisión, módulos funcionales y productos a nivel de sistema, respaldados por herramientas digitales con IA para la gestión de la calidad, el mantenimiento predictivo, la planificación de la producción y la ejecución global estandarizada.

Durante el resto del año 2026, Luxshare Precision seguirá apoyando los lanzamientos de productos electrónicos de consumo y los programas ODM/JDM; acelerando la comercialización de interconexiones de alta velocidad, productos ópticos, refrigeración líquida y gestión de energía; y ampliando los programas para clientes del sector de la automoción, aprovechando al mismo tiempo los beneficios de la integración de Leoni.

La compañía mantendrá una asignación de capital disciplinada y continuará invirtiendo en tecnología, capacidad de fabricación y capacidades de entrega global que respalden un crecimiento sostenible y de alta calidad.

Acerca de Luxshare Precision

Luxshare Precision Industry Co., Ltd. es un proveedor global de soluciones de fabricación inteligente de precisión que presta servicios a los sectores de electrónica de consumo, comunicaciones y centros de datos, electrónica de automoción y otras industrias impulsadas por la tecnología. La empresa apoya a sus clientes desde la definición del producto y el desarrollo del proceso hasta la introducción de nuevos productos, la fabricación en volumen y la entrega global.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/luxshare-precision-registra-un-crecimiento-de-ingresos-del-40-2--en-el-primer-semestre-de-2026--302861835.html