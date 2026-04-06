LuysVoorhees gana su plaza para el Europeo de efootball en Villanueva del Pardillo - Fejuves

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de abril de 2026.- El auditorio Sebastián Cestero de Villanueva del Pardillo fue la sede del Clasificatorio Nacional de eFootball de FEJUVES, que contó con los mejores jugadores de España del simulador de fútbol de Konami (efootball). Un auténtico espectáculo competitivo por el nivel de los jugadores, con la participación de ex-Campeones de España y del Mundo como Pau Lara o Luis Cintas “Superdinho” o jugadores profesionales que ya han jugado a nivel mundial, cómo el jugador de FC Barcelona esports Saúl “The Palma”.

La competición fue incrementando el nivel de tensión con el avance de eliminatorias, las semifinales fueron de infarto y cracks como Durbe o Javilota14 vendieron muy cara su derrota forzando el tercer partido ante Saúl “The Palma” y LuysVoorhees.

Saúl y Luis jugaron una de las finales más apasionantes y de mayor tensión que se recuerdan, el auditorio se convirtió en un estadio dónde los gritos de ánimo, aplausos se sucedían al ritmo del encuentro con remontadas, prórrogas, penaltys, regates increibles y muchos goles.

LuysVoorhees supo mantener la calma en la tensión y marcó el gol de la victoria en una prórroga mítica durante el tercer partido, y así cerró su victoria en el Clasificatorio Nacional.

Villanueva del Pardillo se ha convertido en uno de los referentes nacionales de los esports al acoger el clasificatorio de una de las sagas más míticas del panorama gaming nacional. Además de incentivar la participación de cientos de personas con el sorteo de una PS5 entre los asistentes y contar con el apoyo en la difusión de uno de los influencers del ecosistema del fútbol con mayor crecimiento como es LaSotanita que ha generado casi medio millón de impresiones en redes sociales.

La competición internacional Mediterranean Esports Games (MEFGames26), se disputará dentro de la Feria Montenegro Future Festival 2026 (MFF 2026) se celebrará del 24 al 26 de abril de 2026 en el Dom Kulture de Bar, Montenegro. Que cuenta con 3.500 $ en premios para eFootball

En palabras de D.ª Miguel González Manzaneque Concejal delegado de Juventud, Festejos e Innovación Tecnológica del Excmo. Ayto. de Villanueva del Pardillo.

“Creemos que es necesario ser sensibles a las nuevas realidades sociales y apostar por las nuevas tecnologías y uno de los entretenimientos más seguidos en la actualidad, como son los videojuegos.

Villanueva del Pardillo ha concentrado el talento nacional de uno de los videojuegos con más comunidad en España y en el mundo. Demostrando nuestro compromiso que la Industria Digital.

Hemos tenido un clasificatorio nacional espectacular y hemos generado una gran experiencia en los mejores jugadores de distintas zonas de España para que puedan conocer en mayor detalle nuestro municipio, además contaremos con un embajador a nivel internacional, porque el representante Español ha obtenido su plaza aquí. Le deseamos toda la suerte del mundo en la competición ”

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Sobre FEJUVES- la Federación Española de Jugadores de videojuegos y esports:

FEJUVES es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports nace en octubre de 2020, como entidad representativa de los jugadores de videojuegos.

Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF) y en la Federación Internacional de Esports (IESF). Es una de las entidades fundadoras del Clúster de videojuegos promovido por el Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura.

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