Luz verde para Beself Brands: la tokenización empresarial en España ya es una realidad

España, 16 de julio de 2025.- Se pondrá en marcha la primera STO (Security Token Offering), o "Oferta de Tokens de Seguridad", tras haber obtenido la inscripción de la emisión en una ERIR. Las acciones tokenizadas ya están aquí

Beself Brands, grupo que integra marcas como FITFIU Fitness, Greencut, Beeloom, Mc Haus y Playkin, ha obtenido la inscripción de su emisión de acciones en una ERIR (Entidad Responsable del Registro de valores negociables basados en tecnología de registro distribuido), supervisada por la CNMV. Esta autorización permite la venta pública de sus acciones tokenizadas.



Desde el miércoles 23 de julio, cualquier persona podrá adquirir BeToken, el token que representa acciones reales de Beself Brands, de forma completamente digital, segura y regulada. Este paso convierte a la empresa en pionera en España dentro de un nuevo modelo de financiación más transparente, accesible y participativo.



"Queremos construir nuestra marca con quienes creen en ella. BeToken no es solo una inversión: es una forma de pertenecer", destaca Mirea Calvet, CEO de Beself Brands.



BeToken es el resultado de una alianza entre especialistas que han hecho posible esta tokenización bajo regulación oficial. URSUS-3 Capital, como ERIR; ONYZE se encarga de la custodia segura de las claves privadas; Token City aporta la tecnología para emitir y gestionar los tokens; y Unknown Gravity lidera la estrategia de marca y comunicación.



Con esta operación, Beself Brands no solo abre una nueva vía de financiación, sino que marca un precedente para el tejido empresarial español. La tokenización deja de ser un concepto teórico para convertirse en una opción tangible, eficaz y regulada para compañías consolidadas que buscan diversificar su capital y fortalecer el vínculo con sus comunidades. Esta primera emisión es solo el comienzo de un modelo que puede transformar la manera en que las empresas crecen y se relacionan con sus inversores.



Una nueva forma de invertir

BeToken representa acciones ordinarias de la empresa. Cada token otorga los mismos derechos que cualquier otro accionista: dividendos, voto e información. La compra y custodia se realiza a través de una plataforma autorizada, cumpliendo con todos los requisitos legales y de prevención del blanqueo de capitales.



RWA tokenizados: el futuro de la inversión

BeToken se enmarca dentro de una tendencia global imparable: la tokenización de activos del mundo real (Real World Assets, RWA). Desde acciones hasta inmuebles, cada vez más activos pueden representarse en blockchain, con ventajas en eficiencia, liquidez y transparencia.



Se estima que este mercado podría superar los 800 billones de dólares en los próximos años. BeToken sitúa a España en el mapa de esta transformación global, demostrando que es posible innovar sin renunciar al marco legal.



Un paso más allá en el vínculo con la comunidad

Con más de 15 años de trayectoria y una fuerte presencia digital, Beself Brands quiere compartir su crecimiento con quienes ya forman parte de su ecosistema: consumidores, seguidores e inversores.



BeToken no es solo una herramienta financiera, sino una nueva forma de relacionarse con la empresa. Una inversión real, digital y emocional.



