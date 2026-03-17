LX Pantos acelera su expansión global con la adquisición de un centro logístico en Polonia

(Información remitida por la empresa firmante)

SEÚL, Corea del Sur y KATOWICE, Polonia, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos, empresa líder mundial en logística (consejero delegado global: Lee Yong-ho), está acelerando su expansión global mediante alianzas estratégicas e inversiones en infraestructura.

El 16 de marzo, LX Pantos anunció que un consorcio integrado por la Corporación Coreana de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el Extranjero (KIND) y el Fondo PIS nº 2, un fondo de política pública dependiente del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea, adquirió un complejo logístico de reciente construcción en Katowice, al sur de Polonia, en una transacción valorada en aproximadamente 148 millones de dólares estadounidenses.

El Centro Logístico de Katowice consta de cinco edificios con una superficie total de 109.000 m. El complejo se está desarrollando y poniendo en funcionamiento por fases, y su finalización está prevista para el primer semestre de 2026. Varias empresas globales y locales ya han firmado contratos de arrendamiento.

A través del Centro Logístico de Katowice, LX Pantos planea establecer un centro logístico en Europa del Este y ampliar sus servicios para sectores clave como el de autopartes, bienes de consumo y electrodomésticos. Se espera que la instalación también sirva como base logística avanzada para apoyar la demanda derivada de la reconstrucción en Ucrania una vez que comience la misma.

Fuera de Europa, la compañía está expandiendo activamente sus operaciones globales en mercados estratégicos clave, incluyendo Estados Unidos y Asia. En Estados Unidos, LX Pantos estableció Boxlinks LLC, una empresa conjunta con Ocean Network Express (ONE), y adquirió un gran centro logístico en Georgia con una superficie de 304.769 m, equivalente a aproximadamente 43 campos de fútbol, para fortalecer sus operaciones intermodales. En el noreste de Asia, la compañía formó FutureLinks con Sinotrans para expandir el transporte multimodal China-Corea y aprovechar el mercado marítimo y aéreo de rápido crecimiento impulsado por la carga de comercio electrónico con origen en China.

"LX Pantos opera filiales en 40 países y más de 380 redes globales, ofreciendo soluciones integradas de logística marítima, aérea, ferroviaria y contractual", declaró Lee Yong-ho, consejero delegado global de LX Pantos. "En este contexto, el Centro Logístico de Katowice representa un hito estratégico para fortalecer nuestra presencia en el mercado logístico europeo".

Acerca de LX Pantos

Fundado en 1977, LX Pantos es un proveedor líder mundial de servicios logísticos con sede en Corea. Ofrece soluciones logísticas integrales a través de transporte marítimo, aéreo, ferroviario y logística contractual mediante una red mundial que abarca más de 40 países.

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