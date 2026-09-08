LX Pantos completa con éxito un complejo proyecto de logística de defensa para armamento avanzado

(Información remitida por la empresa firmante)

SEÚL, Corea del sur, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos (director general y consejero delegado: Lee Yong-ho) anunció el 8 de septiembre que había completado un proyecto de logística de defensa transfronteriza para armamento avanzado.

El proyecto transportó misiles aire-aire (AAM) desde Francia a Corea para el programa de helicópteros de ataque de la Infantería de Marina (MAH) del Cuerpo de Marines de la República de Corea, dirigido por la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA). LX Pantos llevó a cabo el proyecto para Korea Aerospace Industries (KAI).

Los misiles aire-aire para el MAH fueron enviados por el contratista de defensa europeo M y transportados desde el aeropuerto de Châteauroux en Francia hasta el aeropuerto internacional de Incheon en un vuelo chárter organizado por LX Pantos. Posteriormente, fueron entregados por carretera a una unidad del Cuerpo de Marines de la República de Corea en Pohang.

LX Pantos desplegó un avión chárter exclusivo para transportar los misiles como única carga, garantizando así la seguridad. El envío estaba clasificado como explosivos de Clase 1, División 1.2, Grupo de Compatibilidad E, y los misiles estaban sujetos a los más altos niveles de control de seguridad.

El transporte aéreo de mercancías peligrosas, como materiales de defensa, es una operación altamente especializada que debe cumplir tanto con el Reglamento de Mercancías Peligrosas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) como con los requisitos nacionales de seguridad aérea pertinentes.

Durante la operación, LX Pantos obtuvo autorizaciones de sobrevuelo de 14 países de Europa, Oriente Medio y Asia, y coordinó el transporte multimodal a través de su red global, incluidas sus filiales europeas.

LX Pantos ha estado expandiendo su negocio de logística de defensa desde que recibió una calificación de "Excelente" en una evaluación de seguridad realizada en 2024 por el Comando de Contrainteligencia de Defensa de Corea.

Además, ha alcanzado el Nivel de Evaluación 3 (AL3), el nivel más alto según el Sistema de Intercambio de Evaluación de Seguridad de la Información Confiable (TISAX), lo que demuestra su capacidad para cumplir con los estrictos requisitos globales de seguridad de la información.

Un portavoz de LX Pantos afirmó que el proyecto demostraba la avanzada experiencia de la empresa en materia de seguridad, protección y logística, y añadió que LX Pantos seguirá prestando apoyo a sus clientes de defensa a nivel mundial y reforzando su papel en el mercado de la logística de defensa.

Acerca de LX Pantos

Fundada en 1977, LX Pantos es un proveedor líder mundial de servicios logísticos con sede en Corea. Ofrece soluciones logísticas integrales a través de transporte marítimo, aéreo, ferroviario y logística contractual mediante una red mundial que abarca más de 40 países.

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