Lycored presenta su nueva tecnología VAS en SupplySide Global.

BRANCHBURG, N.J., 29 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Lycored, líder mundial en carotenoides de origen natural para el mercado de alimentos, bebidas y suplementos dietéticos, amplía sus capacidades de ingredientes con el debut de la innovadora tecnología VAS (solución de aplicación versátil) en SupplySide Global 2025. La cartera VAS de Lycored se lanza oficialmente el 6 de noviembre de 2025.

La tecnología VAS de Lycored consiste en microcápsulas de almidón desarrolladas para optimizar el rendimiento del producto y ofrecer ventajas clave en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo tabletas (resistencia a la compresión directa), gominolas (homogeneidad y estabilidad), bebidas en polvo (mayor solubilidad) y cápsulas (fluidez). Diseñada como una solución integral para múltiples formatos, la tecnología VAS está disponible con diversos ingredientes activos, como licopeno, betacaroteno, luteína y vitaminas, ofreciendo una estabilidad, versatilidad y rendimiento excepcionales.

Lycobeads VAS TM 10% es una formulación líder dentro de la nueva cartera VAS, que incluye licopeno, un ingrediente nutracéutico excepcional reconocido por su potente actividad antioxidante y su papel en el apoyo a la salud cardiovascular, la protección de la piel y la función prostática. En resumen, VAS es una solución universal que simplifica y optimiza la formulación con un producto de alto rendimiento constante.

"La tecnología VAS crea oportunidades para que las marcas impulsen el éxito comercial mediante formulaciones avanzadas con ingredientes naturales de primera calidad", afirmó Megan Dunn, Directora Sénior de Marketing Global. "SupplySide Global es el lugar ideal para demostrar cómo VAS se sitúa en la intersección de la ciencia de vanguardia y la demanda real del mercado de soluciones de bienestar de origen natural y con respaldo científico, y para ejemplificar cómo Lycored lidera el camino con excelencia científica e innovación, priorizando las necesidades del consumidor".

Además de la presentación de VAS, los asistentes a SupplySide Global 2025 podrán ver de primera mano cómo la cartera completa de ingredientes de etiqueta limpia de Lycored destaca a través de diversas activaciones y exhibiciones:

Escuche a Elizabeth Tarshish , PhD, responsable de Producto y Ciencia, hablar sobre "Del tomate a la transformación: El viaje del licopeno hacia la salud", donde abordará la ciencia de la biodisponibilidad del licopeno, las últimas investigaciones sobre sus beneficios comprobados y sus aplicaciones prácticas en el Teatro de Desarrollo de Productos a las 11:00 AM del 29 de octubre.

Únase a Lycored en la Visita Guiada de Soluciones de Color Natural: Innovación vibrante de la naturaleza, que comienza a las 11:45 AM del 29 de octubre.

Visite el stand n° 3251 para descubrir la cartera completa de soluciones de Lycored basadas en la naturaleza a través de experiencias interactivas, incluyendo una discoteca silenciosa inspirada en Las Vegas .

Acerca de Lycored

Fundada en 1995, Lycored se sitúa a la vanguardia en el descubrimiento de la belleza interior, combinando las bondades de la naturaleza con la ciencia más avanzada para ofrecer una experiencia sensorial que repercute positivamente en el bienestar. Para más información, visite www.lycored.com.

