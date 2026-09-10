Lynote.ai lanza una plataforma integrada para la detección de contenido generado por IA y la productividad

(Información remitida por la empresa firmante)

SINGAPUR, 10 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Según el informe de McKinsey de 2026 sobre la adopción de IA en el sector servicios —que encuestó a 9.100 profesionales de los ámbitos jurídico, financiero, sanitario y de consultoría—, el 74 % ya utiliza IA en la creación de contenidos y en sus comunicaciones. En este contexto, Lynote.ai, desarrollador de herramientas de contenido basadas en IA, ha anunciado hoy el lanzamiento de su plataforma integrada, la cual unifica en un único flujo de trabajo diversas funcionalidades: detector de IA, detector de imágenes generadas por IA, humanizador de IA, herramienta de transcripción y resumen de YouTube, notas con IA, traductor de documentos y tarjetas de estudio (flashcards). La plataforma está diseñada para creadores de contenido, estudiantes, educadores y empresas que requieren una solución integral, capaz de abarcar desde la verificación de la autenticidad del contenido hasta la obtención de resultados pulidos y de calidad humana.

A medida que el contenido generado por IA representa una proporción cada vez mayor de los textos y medios en línea, ha aumentado la demanda de herramientas capaces tanto de detectar material creado por IA como de perfeccionarlo para que suene natural y humano. El detector de IA de Lynote.aiidentifica con gran precisión patrones generados por IA en textos e imágenes, mientras que su herramienta de humanización reescribe dicho contenido para lograr una lectura más natural sin perder el sentido original; de este modo, combina la detección y el perfeccionamiento en un flujo de trabajo integrado, una combinación poco común entre las herramientas de la competencia.

Más allá de la detección y la reescritura, la función de notas con IA de Lynote.ai permite a los usuarios capturar, organizar y resumir información automáticamente, transformando datos dispersos en notas estructuradas y fáciles de consultar. Su herramienta de transcripción y resumen de YouTube convierte el contenido de video en transcripciones precisas y resúmenes concisos en cuestión de segundos, ahorrando a los usuarios horas de toma de notas manual al investigar o estudiar a partir de fuentes audiovisuales. La plataforma también incluye un traductor de documentos para una conversión multilingüe rápida, así como una función de tarjetas de estudio que genera automáticamente tarjetas a partir de notas o documentos, facilitando un aprendizaje y una retención más eficientes.

"No queríamos crear simplemente otra herramienta de detección. Nuestro objetivo es ofrecer a los creadores un socio integral: desde verificar qué es real hasta producir y organizar contenido de manera eficiente", afirmó Jason Zhang, fundador de Lynote.ai.

Actualmente, la plataforma admite varios idiomas y presta servicio a usuarios de todo el mundo. Las funciones principales están disponibles para una prueba gratuita en lynote.ai. Lynote.ai también se lanzará en Product Hunt el 16 de septiembre de 2026; visite el enlace anterior para recibir notificaciones y ser de los primeros en explorar la plataforma.

Acerca de Lynote.ai

Lynote.ai es una empresa tecnológica centrada en herramientas de productividad y detección de contenido generado por IA, que presta servicio a una base de usuarios global y multilingüe. Para saber más, síganos en YouTube, Twitter y TikTok.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lynoteai-lanza-una-plataforma-integrada-para-la-deteccion-de-contenido-generado-por-ia-y-la-productividad-302873933.html