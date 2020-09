LyondellBasell y Bora ponen en marcha una nueva instalación conjunta (2)

Declaraciones ProspectivasLas declaraciones de este comunicado relativas a asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos de gestión que se cree que son razonables en el momento en que son hechos y están sujetos a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales podrían diferir materialmente de las proyecciones, los resultados previstos u otras expectativas expresadas en este comunicado, incluyendo, pero no limitado a, el funcionamiento con éxito del complejo descrito; demanda futura y el crecimiento del mercado mundial de poliolefinas y en las regiones descritas; y condiciones económicas generales en regiones geográficas o mercados servidos por LyondellBasell y sus filiales, o donde se encuentran las operaciones de la empresa y sus filiales. Si bien estas declaraciones y proyecciones se hacen de buena fe, LyondellBasell y su dirección no pueden garantizar que se logren los resultados futuros previstos. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección "Factores de Riesgo" de nuestro Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, y nuestro Formulario 10-Q para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2020 que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2903101-1&h=2054204301&u...] en la página de Relaciones con Inversores y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2903101-1&h=168888702&u=...]. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración prospectiva hecha en el presente documento o cualquier otra declaración prospectiva hecha, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.

