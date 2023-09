(Información remitida por la empresa firmante)

- LyondellBasell nombrada en la lista de las mejores empresas para trabajar 2023-2024 de U.S. News & World Report

HOUSTON y LONDRES, 7 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell anunció hoy que ha sido nombrada una de las mejores empresas para trabajar en el ranking U.S. News & World Report 2023-2024. LyondellBasell se comparó con 200 empresas y se evaluó en función de la medida en que la empresa cumplió con las expectativas importantes para los solicitantes de empleo a la hora de encontrar un lugar de trabajo que se alinee con sus necesidades.

"Creemos que los empleados capacitados contribuyen significativamente, diferenciándonos, y este reconocimiento por parte de U.S. News and World Report refleja el progreso que hemos logrado en la creación de una cultura donde todos prosperan", destacó Trisha Conley, vicepresidenta ejecutiva de Personas y Cultura de LyondellBasell. "Esto reafirma que invertir en nuestra gente no sólo es lo correcto, sino que también nos impulsa estratégicamente hacia adelante, y es un honor ser nombrados como una de las mejores empresas para trabajar. Seguimos priorizando el crecimiento y el bienestar de los empleados, manteniendo al mismo tiempo un lugar de trabajo innovador, colaborativo y excelente".

La lista inaugural evaluó a las empresas en función de qué tan bien cumplen con las expectativas de los trabajadores, con medidas que incluyen la calidad de la remuneración y los beneficios, el equilibrio y la flexibilidad entre la vida personal y laboral, la estabilidad laboral y de la empresa, la comodidad física y psicológica, la pertenencia y la estima, y las oportunidades profesionales y de desarrollo profesional.

"Elegir una empresa para trabajar es una decisión importante y hay muchos factores que considerar durante el proceso de toma de decisiones del solicitante de empleo", indicó Antonio Barbera, redactor sénior de Asesoramiento al Consumidor de U.S. News. "La lista 2023-2024 incluye empresas que obtienen la puntuación más alta en una variedad de métricas que contribuyen a un ambiente de trabajo positivo y a la experiencia diaria de los empleados".

U.S. News solo consideró empresas que formaban parte del índice Russell 1000 en junio de 2022 y que tenían más de 75 reseñas de Glassdoor escritas en 2022 al evaluar la lista de las mejores empresas para trabajar de U.S. News. La metodología, desarrollada con el apoyo de un panel de seis expertos, también tiene en cuenta datos, incluido el sentimiento de los empleados, recopilados de los socios de U.S. News, Revelio Labs y ESG Book .

Acerca de LyondellBasell

Somos LyondellBasell (NYSE: LYB), líder en la industria química mundial que crea soluciones para la vida sostenible cotidiana. A través de tecnología avanzada e inversiones específicas, estamos permitiendo una economía circular y baja en carbono. En todo lo que hacemos, nuestro objetivo es generar valor para nuestros clientes, inversores y la sociedad. Como uno de los mayores productores de polímeros del mundo y líder en tecnologías de poliolefinas, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos innovadores y de alta calidad para aplicaciones que van desde el transporte sostenible y la seguridad alimentaria hasta el agua limpia y la atención sanitaria de calidad. Para obtener más información, visite https://www.lyondellbasell.com/ o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

Acerca de U.S. News & World Report

U.S. News & World Report es el líder mundial en clasificaciones de calidad que capacitan a los consumidores, líderes empresariales y funcionarios políticos para tomar decisiones mejores y más informadas sobre cuestiones importantes que afectan sus vidas y comunidades. U.S. News, una empresa multifacética de medios digitales con plataformas de educación, salud, dinero, viajes, automóviles, noticias, bienes raíces, carreras y reseñas 360, ofrece clasificaciones, informes independientes, periodismo de datos, asesoramiento al consumidor y eventos de U.S. News Live. Más de 40 millones de personas visitan USNews.com cada mes en busca de investigaciones y orientación. Fundada en 1933, U.S. News tiene su sede en Washington, D.C.

