Lyra: optimización de los pagos de los eCommerce para mejorar la conversión y la experiencia de compra

Un checkout ágil, seguro y adaptado a las preferencias del consumidor se traduce en menos carritos abandonados, mayores conversiones y una experiencia de compra más satisfactoria

España, 24 de septiembre de 2025.- El comercio electrónico superó en España los 95.000 millones de euros en 2024, un 13,1 % más que el año anterior. Esta alza viene acompañada de nuevos desafíos: el proceso de pago, considerado un punto crítico en el recorrido del cliente. Una fricción excesiva en el checkout, la ausencia de métodos de pago adaptados a las preferencias locales o la complejidad de autenticaciones de seguridad pueden traducirse en carritos abandonados y pérdidas de ventas.



Diversos estudios en el sector señalan que un checkout fluido y con opciones de pago variadas puede aumentar significativamente la tasa de conversión. Entre los métodos más utilizados en España se encuentran Bizum, Apple Pay, Google Pay y las transferencias bancarias inmediatas, mientras que en mercados internacionales destacan alternativas como MBWay, Alipay, WeChatPay, PayConiq o UPI. Incorporar estas soluciones no solo facilita la compra, sino que refuerza la confianza del consumidor.



En este contexto, la adopción de tecnologías que permitan autenticaciones seguras sin añadir fricción, integraciones sencillas en el checkout y soporte técnico especializado resulta fundamental para que los comercios online puedan aprovechar al máximo el potencial de sus plataformas de eCommerce. Es por ello que la optimización de la fase de pago ya no es un factor secundario: es un elemento estratégico para reducir el abandono del carrito, mejorar la experiencia de compra y aumentar las conversiones en un mercado cada vez más competitivo. "Es aquí donde nos posicionamos como un aliado estratégico, ofreciendo soluciones avanzadas que potencian las ventas y mejoran notablemente la experiencia del usuario. Con una tecnología robusta facilitamos transacciones seguras, rápidas y sencillas, permitiéndole a los comercios enfocarse en hacer crecer sus negocios", afirma Lionel Martin CTO de Lyra España.



Recientemente, la fintech francesa Lyra ha analizado los beneficios claves de utilizar su tecnología integrada con plataformas de eCommerce, como la de Shopify, donde la autenticación silenciosa (3DS frictionless) alcanza tasas superiores al 55%, permitiendo reforzar la protección de las transacciones sin añadir fricción al proceso, lo que incrementa la confianza y las conversiones. Además, la integración directa en el formulario nativo del checkout evita cambios visuales para el comprador, manteniendo una experiencia de compra coherente y sencilla, al tiempo que se asegura un alto nivel de aceptación en los pagos.



Sin duda, al implementar un gateway de pagos en la tienda online no solo mejora la eficiencia operativa y optimiza costos, sino que también ofrece una experiencia de compra más fluida y segura, adaptada a las preferencias actuales del consumidor español y de todo el mundo. Impulsa el negocio, genera más conversiones y establece una relación sólida con los clientes.







