Lyra: los pagos digitales marcan el nuevo rumbo del comercio con IA, datos y experiencias sin fricción

La evolución del retail global consolida a los pagos como un eje estratégico para la experiencia del cliente, la eficiencia operativa y la prevención del fraude. Lyra refuerza su posicionamiento como actor clave en esta transformación

Madrid, 23 de febrero de 2026.- El ecosistema del comercio minorista atraviesa una transformación profunda impulsada por la inteligencia artificial, la explotación avanzada de datos y la demanda de experiencias de compra cada vez más fluidas y personalizadas. En este nuevo escenario, los pagos digitales han dejado de ser un simple paso final en el proceso de compra para convertirse en un habilitador estratégico del crecimiento, la fidelización y la confianza. Las principales tendencias confirman un cambio de paradigma: el futuro del comercio se construye sobre pagos inteligentes, integrados y centrados en el cliente.



La inteligencia artificial como motor del pago moderno

La inteligencia artificial ya no es una promesa a largo plazo, sino una tecnología plenamente integrada en las operaciones del retail. En el ámbito de los pagos digitales, la IA está revolucionando la detección de fraude, el análisis de riesgo y la reducción de fricción en transacciones legítimas. Gracias a modelos avanzados, es posible identificar patrones sospechosos en tiempo real y, al mismo tiempo, ofrecer al consumidor su método de pago preferido según su comportamiento histórico, sin necesidad de intervención manual. "La inteligencia artificial nos permite equilibrar dos objetivos que antes parecían opuestos: máxima seguridad y máxima simplicidad para el cliente. En Lyra integramos la IA en el núcleo de nuestras soluciones para que cada pago sea más inteligente, más seguro y más relevante", señala Lionel Marin CTO & Country Manager para Lyra España



Los pagos como fuente de inteligencia de negocio

Otra tendencia es la revalorización del dato transaccional. Cada pago genera información clave que, analizada correctamente, permite comprender mejor al cliente, anticipar comportamientos y optimizar la estrategia comercial. La analítica avanzada aplicada a los pagos facilita la personalización de ofertas, el cross-sell y el up-sell, así como la integración de los datos de pago con sistemas de CRM y programas de fidelización. El análisis en tiempo real de las tendencias de pago se ha convertido en una herramienta esencial para medir el rendimiento del negocio y tomar decisiones ágiles.



Experiencias de pago sin fricción y personalizadas

La reducción de fricción en el checkout es hoy una prioridad . El sector avanza hacia modelos de pago basados en identidad, biometría y orquestación inteligente, capaces de seleccionar automáticamente la mejor ruta de pago según el contexto, el riesgo, el coste y las preferencias del cliente. Este enfoque elimina barreras innecesarias y aumenta las tasas de conversión. "La omnicanalidad ha evolucionado hacia un modelo verdaderamente integrado, donde inventario, datos y tecnología convergen para ofrecer experiencias conectadas. Los sistemas de pago deben ser capaces de reconocer al comprador a lo largo de todo su recorrido. Los pagos unificados permiten escenarios de 'buy anywhere, pay anywhere', con total visibilidad y coherencia para el negocio y el consumidor, respaldados por reportes centralizados y transparencia en la información", cierra el vocero.



Este escenario confirma la visión de Lyra: los pagos son una palanca estratégica de crecimiento y diferenciación. La compañía apuesta por convertir cada transacción en una oportunidad de conocimiento y ofrecer soluciones omnicanal con tecnologías de seguridad avanzadas.

