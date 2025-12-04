mAbxience y HP impulsan el uso de la inteligencia artificial en la biomanufactura y el desarrollo de biosimilares

Mabxience company facilities - MABXIENCE/PR NEWSWIRE

MADRID, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- mAbxience, grupo participado mayoritariamente por Fresenius Kabi y parcialmente por Insud Pharma, ha anunciado hoy un nuevo proyecto para desarrollar una innovadora solución de inteligencia artificial (IA) que optimiza el proceso de producción de anticuerpos monoclonales y biosimilares.

El proyecto representa un paso pionero en la aplicación de la IA a la biotecnología industrial mediante la creación de un gemelo digital del proceso biológico, diseñado para mejorar la predictibilidad, la consistencia y la eficiencia en la producción a gran escala.

"Este es un claro ejemplo de tecnología con propósito: usamos inteligencia artificial no solo para optimizar procesos, sino para ayudar a que los tratamientos críticos lleguen a más personas, de manera más rápida y eficaz" , dijo Sergio Martínez, Líder Técnico del proyecto en HP.

Más allá de su innovación tecnológica, esta solución tiene un potencial transformador para todos los socios de mAbxience, tanto licenciatarios de biosimilares como clientes CDMO. Al integrar la IA en sus operaciones de fabricación, mAbxience busca optimizar significativamente su enfoque de desarrollo hacia los biológicos, mejorando la eficiencia operativa y optimizando la utilización de recursos. Este avance reforzará la posición de la compañía como un socio global de biomanufactura confiable y competitivo en costos, al tiempo que contribuye a optimizar el acceso de los pacientes a medicamentos biológicos seguros y de alta calidad.

"La inteligencia artificial puede abrir mucho potencial aún sin explotar para la optimización de la biomanufactura", dijo Timo Liebig, Director de Innovación en mAbxience.

"Gracias a esta colaboración con HP, hemos desarrollado con éxito nuestro primer prototipo, que permite campañas de fabricación más eficientes, más sólidas y aún más controladas. Este proyecto demuestra cómo la innovación tecnológica puede traducirse directamente en un mejor acceso de los pacientes a terapias biológicas esenciales", comentó Iván Sánchez, Director de I+D en mAbxience.

El desarrollo se basó en datos reales de producción procesados mediante modelos avanzados de redes neuronales y validados en un entorno industrial. La herramienta resultante permite a los equipos de mAbxience simular, analizar y optimizar distintas etapas del proceso de fabricación en cultivo celular, con el objetivo final de aumentar los rendimientos y reducir la variabilidad del proceso.

