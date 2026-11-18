(Información remitida por la empresa firmante)

mAbxience y OncoPrecision anuncian un acuerdo de fabricación e inversión para ONC001, el candidato ADC de OncoPrecision

MADRID, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- mAbxience, compañía propiedad al 100% de Fresenius SE & Co. KGaA, y OncoPrecision, compañía biotecnológica con sede en Nueva York pionera en el desarrollo de terapias de precisión first-in-class para cánceres de difícil tratamiento mediante la integración de biología derivada de pacientes e inteligencia artificial, han anunciado hoy un acuerdo de inversión, desarrollo y fabricación para ONC001, el principal candidato de anticuerpo conjugado (ADC) de OncoPrecision.

Según los términos del acuerdo, mAbxience se encargará del programa de desarrollo del componente de anticuerpo de ONC001, que abarcará desde el desarrollo de la línea celular (CLD) hasta el desarrollo de procesos y métodos analíticos, así como la fabricación de material de grado GMP para el ensayo clínico de fase I previsto en el programa.

ONC001 es un ADC first-in-class dirigido a CD64 y diseñado para eliminar monocitos leucémicos y macrófagos asociados a tumores. Sus principales indicaciones son la leucemia mieloide aguda monocítica (LMA) y la leucemia mielomonocítica crónica (LMMC), dos cánceres hematológicos agresivos con pocas opciones terapéuticas eficaces y una mediana de supervivencia de apenas unos meses. ONC001 se presentó públicamente por primera vez mediante una presentación oral durante la Reunión Anual de 2025 de la American Society of Hematology (ASH) y avanza actualmente hacia los primeros estudios en humanos.

Como parte del acuerdo, mAbxience aportará su experiencia científica, capacidades industriales y enfoque Smart CoGs, así como su amplia experiencia en el desarrollo de anticuerpos, apoyando el programa hasta la fabricación del primer lote GMP destinado a uso clínico. mAbxience ha realizado asimismo una inversión estratégica en OncoPrecision y Jurgen Van Broeck, CEO de mAbxience, se incorporará al Consejo de Administración de OncoPrecision en calidad de observador. Los términos financieros de la inversión son confidenciales.

José Ramón Millán, Global Portfolio, CDMO & Partnering Director de mAbxience, señaló: "Estamos muy ilusionados de colaborar con OncoPrecision en el desarrollo de ONC001, un prometedor candidato ADC que ejemplifica la innovación que está surgiendo actualmente en oncología. Al combinar nuestras capacidades y nuestro compromiso a largo plazo, buscamos acelerar el avance de ONC001 hacia la fase clínica y, al mismo tiempo, generar valor sostenible para ambas compañías".

Jurgen Van Broeck, CEO de mAbxience, afirmó: "Es un placer apoyar a OncoPrecision a través de esta colaboración y como observador de su Consejo de Administración, mientras avanzan con ONC001 hacia los estudios de fase I y continúan progresando con su cartera de productos first-in-class".

Tarek Ali Zaki, cofundador y CEO de OncoPrecision, señaló: "Estamos encantados de colaborar con mAbxience para acelerar el avance de ONC001 hacia la fase clínica gracias a sus capacidades de fabricación de primer nivel y a su experiencia regulatoria. Incorporar a un socio biofarmacéutico plenamente integrado, con quien compartimos la visión de desarrollar medicamentos que aporten un beneficio significativo a los pacientes, supone un paso importante hacia la siguiente etapa de nuestra compañía".

Al combinar el candidato first-in-class de OncoPrecision, desarrollado mediante su plataforma de descubrimiento traslacional basada en muestras derivadas de pacientes, con la experiencia demostrada de mAbxience en desarrollo de anticuerpos, desarrollo de procesos, transferencia tecnológica y fabricación GMP, ambas compañías tienen como objetivo acelerar el avance de ONC001 hacia los primeros estudios en humanos.

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/mabxience-y-oncoprecision-anuncian-un-acuerdo-de-fabricacion-e-inversion-para-onc001-302943752.html