Macabacus integra la revisión de contenido basada en IA directamente en las presentaciones de PowerPoint

(Información remitida por la empresa firmante)

Deck Check AIR amplía las capacidades de revisión de modelos financieros y documentación de operaciones dentro de la plataforma de productividad líder nativa de M365, diseñada para equipos de finanzas y servicios profesionales.

NUEVA YORK, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Macabacus, la plataforma líder de productividad en M365 para equipos de finanzas y servicios profesionales, anunció hoy el lanzamiento de Deck Check AIR (AI Review), una herramienta de revisión de presentaciones impulsada por inteligencia artificial e integrada directamente en PowerPoint.

Dado que hasta un 62 %* de los equipos informan haber enviado a sus clientes documentos de transacciones y modelos financieros que contenían errores generados por IA, resulta aún más crucial revisar eficazmente dicha documentación. Deck Check AIR utiliza IA generativa para auditar la precisión de todas las diapositivas de una presentación de PowerPoint; va más allá del formato para detectar errores de cálculo e incoherencias lógicas que perjudican la credibilidad. La herramienta se diseñó específicamente para revisar documentos financieros complejos, como presentaciones de venta (*pitch books*), memorandos para comités de inversión, análisis de consecuencias de fusiones y adquisiciones (M&A), revisiones de carteras y documentación para consejos de administración.

"Estamos implementando IA generativa para garantizar que todos los documentos de una transacción estén perfectamente verificados y conciliados al compartirlos con un cliente o un responsable de la toma de decisiones", afirmó Charlie Schilling, consejero delegado de Macabacus. "A medida que la IA se utiliza cada vez más para crear modelos y presentaciones, nosotros empleamos esa misma tecnología para minimizar los riesgos de contenido incoherente o alucinaciones en entregables de gran trascendencia, donde nuestros clientes no pueden permitirse cometer errores".

Deck Check AIR está integrado directamente en PowerPoint, por lo que los analistas y asociados no se ven obligados a utilizar una herramienta o aplicación independiente; además, es compatible con los modelos de Anthropic, OpenAI y Gemini, lo que permite a los clientes emplear sus propios LLM para la revisión de presentaciones. Esto les posibilita gestionar el consumo de tokens y, al mismo tiempo, mantener la seguridad de sus datos. Macabacus no utiliza datos de los clientes para entrenar sus modelos de IA, ni accede, almacena o conserva la propiedad intelectual de ningún cliente.

Deck Check AIR ya está disponible para su incorporación a las implementaciones de licencias de Macabacus Enterprise.

Aprenda más sobre Deck Check AIR https://macabacus.com/features/deckcheck-air

* Informe de Macabacus sobre IA generativa en servicios financieros: velocidad y verificación: https://macabacus.com/lp/2026-ai-report

Acerca de Macabacus

Macabacus es la plataforma de productividad líder, nativa de Microsoft, para equipos de finanzas y servicios profesionales. Cuando la precisión de un documento de transacción es fundamental, los profesionales recurren a Macabacus. Con la confianza de 3.000 empresas y 75.000 usuarios en sectores como la banca de inversión, el capital privado, la gestión de activos, la consultoría, el asesoramiento y las finanzas corporativas, Macabacus ayuda a los usuarios a crear y verificar rápidamente modelos financieros y documentos de transacciones. Al combinar potentes herramientas de productividad con funciones de revisión y automatización impulsadas por IA, Macabacus permite a las organizaciones operar con mayor rapidez, precisión y confianza. Obtenga más información en www.macabacus.com.

Contacto para los medios

Paul Ross

paul.ross@macabacus.com

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