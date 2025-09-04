Macmillan Education presenta BOOKCYCLE, el innovador programa de economía circular de libros de texto

(Información remitida por la empresa firmante)

Septiembre pone a prueba a las familias: no solo es volver a la rutina, sino gestionar eficazmente sus materiales escolares. Macmillan Education lanza BOOKCYCLE, un servicio de retorno sostenible que permite a las familias obtener 6 € de descuento en nuevos materiales escolares mientras los libros se reciclan de forma certificada para reducir el impacto medioambiental

Madrid, 4 de septiembre de 2025.- Septiembre llega con deberes anticipados y millones de familias españolas se enfrentan a un desafío que se repite cada año: la vuelta a las aulas. Este curso, el gasto medio supera los 500 euros por alumno, según datos de la OCU, lo que supone un incremento del 18% respecto a años anteriores, una cifra que engloba desde uniformes y material escolar hasta actividades extraescolares. A esta presión se suma otra menos visible, pero igualmente relevante: la huella medioambiental que deja cada inicio de curso.



En este escenario, Macmillan Education, empresa líder en contenidos educativos, impulsa BOOKCYCLE, una iniciativa pionera que ofrece a las familias una solución doble: aliviar el esfuerzo económico y dar una segunda vida a los libros de texto mediante un proceso de reciclaje certificado.



Septiembre y su huella invisible

El inicio del curso exige a muchas familias que reajusten sus presupuestos, pero el impacto va más allá. Cada septiembre, miles de libros de texto se desgastan o quedan desactualizados.



Una parte de estos libros acaban circulando en intercambios, ventas particulares o donaciones sin garantías, lo que provoca consecuencias frecuentes: ediciones que no coinciden con las listas escolares, ISBN erróneos o libros en mal estado. Gran parte de ellos terminan olvidados o directamente en la basura, agravando la huella ambiental y representando un coste económico indirecto: dinero perdido y libros que podrían haber tenido un destino responsable a través del reciclaje.



"Septiembre pone en circulación una gran cantidad de libros que, si se gestionan adecuadamente, pueden tener una segunda vida mediante un proceso de reciclaje certificado. Recuperarlos y reciclarlos correctamente es una oportunidad para avanzar hacia hábitos más sostenibles y responsables con el planeta", afirman desde la compañía.



BOOKCYCLE: una educación más responsable

Consciente de este doble desafío, Macmillan Education ha puesto en marcha BOOKCYCLE, una iniciativa que se enmarca en un modelo de economía circular y con el que la compañía asume la responsabilidad de todo el ciclo de vida del libro de texto: desde su puesta en circulación hasta el momento final de recogida y destrucción. De esta forma, la iniciativa facilita a las familias la devolución de libros de texto usados de manera sencilla y con beneficios directos.



• Responsabilidad: cada libro entregado es reciclado de manera certificada por una empresa de gestión de residuos, cuyo objetivo es minimizar el impacto medioambiental recuperando, transformando y valorizando los residuos hasta alcanzar un vertido cero.



• Comodidad: el proceso es ágil y digital. Solo hay que introducir el ISBN del libro en la página web de BOOKCYCLE para confirmar que es válido, rellenar un formulario para recibir las instrucciones y la etiqueta de envío por correo, y llevar el ejemplar a la oficina de Correos más cercana.



• Recompensa: cada entrega se premia con un bono de 6 € de descuento para futuras compras en el e-commerce de Macmillan Education.



"Con BOOKCYCLE queremos demostrar que preparar el curso no tiene por qué ser solo un gasto, sino también una oportunidad para enseñar valores de consumo responsable y sostenibilidad", comparten desde Macmillan Education España.



Esta iniciativa convierte la vuelta a la rutina en una oportunidad para integrar hábitos sostenibles en la rutina familiar mientras ayuda a aliviar la carga económica. De esta manera, septiembre deja de ser únicamente un mes de gasto para transformarse en un momento de aprendizaje integral, donde economía, educación y compromiso ambiental van de la mano.







