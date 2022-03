Macrogen Spain participa activamente en la resolución de la crisis de Ucrania

Macrogen Spain es una empresa de servicios de secuenciación que actualmente se encarga de brindar servicios para la investigación y la mejora de la calidad de vida de las personas. Por ello, Macrogen Spain se posiciona en contra de la guerra entre Ucrania y Rusia, apoyando a Ucrania en todo momento con acciones comerciales referentes a sus productos y servicios

Macrogen Spain, establecida en Madrid en 2017, es una empresa global de análisis genético de primer nivel. En base a los servicios CES (Capillary Electrophoresis Sequencing) y NGS (Next Generation Sequencing), durante el cuarto trimestre de 2021, la cuota de mercado española de NGS (Next Generation Sequencing) superó el 40%, manteniendo la posición n.º 1 de servicios de secuenciación. Clientes desde Portugal a América Central y del Sur están ampliando su demanda de negocio trabajando con Macrogen Spain ya que es conocida en muchas universidades e institutos de investigación del mundo. En base a las capacidades comerciales y técnicas que ha acumulado en el mercado de análisis del genoma en España, Macrogen Spain tiene un plan para avanzar en el diagnóstico y tratamiento clínico europeo.



Además, se espera que Macrogen Spain complete el proceso de certificación ISO15189 para servicios médicos en la primera mitad de este año. 'ISO15189' es un estándar internacional que garantiza la competencia técnica y la confiabilidad de varias pruebas médicas realizadas en instituciones de análisis clínico. Dado que la certificación ISO15189 es un estándar internacional utilizado en países de todo el mundo, se puede garantizar la objetividad y fiabilidad de la prueba. Basado en la certificación ISO15189, Macrogen Spain brinda un servicio de diagnóstico rápido y preciso de COVID-19 (https://macrogenclinical.com).



Macrogen Spain hizo un esfuerzo para la recuperación de los daños derivados del coronavirus en 2020 a través de donaciones sociales, y actualmente está buscando formas de apoyar a quienes están sufriendo la crisis Ucrania-Rusia uniendo fuerzas con distintas empresas.



El objetivo de Macrogen Spain es investigar y salvar vidas gracias al uso de tecnología de información y análisis de datos del genoma humano. En base a esto, Macrogen Spain anunció el 1 de marzo que “ante la injustificable invasión de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, Macrogen Spain está evitando comprar productos de origen ruso y estudiará no comprar productos provenientes de países que apoyen a Rusia en el conflicto”.







