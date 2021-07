Made in Portugal: ¡Portugal innovando!

LISBOA, 20 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Portugal es un país que cuenta con el reconocimiento internacional gracias a la innovación y el talento de sus recursos humanos, resultado de un fuerte compromiso con la investigación y el desarrollo, la tecnología y los sistemas de educación y formación.

Desde el año 2016, Portugal ha sido el cuarto país más desarrollado de la Unión Europea en lo que hace referencia a los términos de innovación, y el European Innovation Scoreboard (EIS 2020) lo clasifica como "fuertemente innovador". También cuenta con la mayor mejora de rendimiento en la Unión Europea, ocupando el primer lugar dentro de la clasificación "Innovación PYME" por segundo año consecutivo.

"La creciente conciencia de la industria sobre el concepto de innovación, el compromiso con el talento y la colaboración entre organizaciones científicas y tecnológicas han contribuido al creciente reconocimiento de Portugal en los rankings y premios internacionales más prestigiosos. El factor que diferencia a las empresas es su capacidad de adaptación maximizando las tecnologías a su favor, resolviendo problemas y proporcionando soluciones disruptivas", comentó Luís Castro Henriques, presidente y consejero delegado de AICEP.

Según el informe EIS 2020, los puntos fuertes del sistema de innovación portugués están dentro del nivel del entorno de innovación, el atractivo del sistema de investigación y la innovación empresarial. Se han creado soluciones revolucionarias en relación a la innovación de productos, como materiales de auto-reparación y transformación digital, incluyendo en este sector a la tecnología Building Information Modeling (BIM).

Las empresas de los sectores de Hogar y Materiales de Construcción están aumentando su inversión dentro de los departamentos de I+D, como por ejemplo centros de conocimiento y utilizando la tecnología para desarrollar soluciones efectivas y diferenciadoras que sirven para contribuir a mejorar la calidad de vida.

Algunos ejemplos de productos que utilizan tecnologías apoyadas en la creatividad, la innovación y la sostenibilidad son:

El teñido de fibras de algodón con residuos de hojas de té verde es la última innovación de JF Almeida.

Fundas de colchón con calefacción y refrigeración controladas de forma remota por medio de una app y que cuentan con diferentes zonas de temperatura (Lasa).

Muebles inteligentes, que cuentan con componentes antibacterianos que matan hasta el 99% de las bacterias, son resistentes a la radiación UV y están fabricados con materias primas 100% reciclables (Nautilus).

Las placas de control de cisterna de inodoro antibacterianas de alta resistencia que ahorran agua y utilizan el sistema ColorADD son una de las soluciones innovadoras de OLI.

Baldosas ecológicas fabricadas con suelas de zapatos y otros residuos industriales, que proporcionan ventajas desde el punto de vista acústico y térmico y en una gama de colores y texturas única: Goma (Flowco).

Estas y otras compañías innovadoras pueden visitarse en el 360º Virtual Showroom o consultarse por medio del directorio disponible a través de https://www.portugalnaturally.pt.

