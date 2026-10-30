Una madre salda 26.830 € en Barcelona (Cataluña) con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La pérdida del único salario familiar llevó a la afectada a encadenar créditos para atender los gastos de su hogar hasta quedar atrapada en el sobreendeudamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 30 de octubre de 2026.- 26.830 euros es la cantidad que ha conseguido cancelar una mujer de Barcelona (Barcelona, Cataluña) mediante la Ley de Segunda Oportunidad, gracias a la intervención de Repara tu Deuda Abogados, el despacho líder en la gestión de este mecanismo legal en el territorio español. La afectada, casada y con un hijo a cargo, atravesó una situación de insolvencia después de perder el empleo del que dependía económicamente su familia.

Cuando desapareció el único sueldo, comenzaron a multiplicarse los créditos

Los abogados de Repara tu Deuda relatan que el endeudamiento comenzó con la solicitud de financiación para afrontar gastos familiares, antes de que la mujer perdiera su empleo. En aquel momento, era la única persona que trabajaba en el hogar, ya que su marido no tenía trabajo. La pérdida de su puesto alteró por completo ese equilibrio económico y la obligó a buscar nuevas vías para atender las necesidades cotidianas.

Desde el despacho describen una situación en la que la dificultad no consistía únicamente en devolver los préstamos, sino también en atender las necesidades esenciales de la familia. Sin recursos suficientes para asumir ambas obligaciones, la afectada recurrió a nuevos créditos con los que intentó cubrir la financiación anterior. La acumulación de pagos pendientes terminó superando su capacidad económica y provocó la situación de sobreendeudamiento.

En la actualidad dispone de ingresos, aunque estos apenas le permiten cubrir sus gastos más esenciales debido a la situación de sobreendeudamiento. Su experiencia muestra cómo una pérdida laboral puede tener consecuencias prolongadas cuando todo el presupuesto familiar depende de una sola nómina.

Recuperar la tranquilidad económica también significa recuperar opciones

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una vía legal a particulares y autónomos que, por circunstancias laborales, familiares o empresariales, se encuentran en una situación de insolvencia. Su aplicación permite cancelar las obligaciones legalmente exonerables y evitar que una dificultad económica se prolongue indefinidamente.

Para quienes obtienen la exoneración, sus efectos pueden apreciarse en aspectos muy concretos: dejan de recibir reclamaciones por las deudas canceladas y pueden solicitar que desaparezcan las anotaciones correspondientes de los registros de morosidad. Además, tienen la posibilidad de solicitar financiación y registrar futuros bienes a su nombre, aunque la aprobación de nuevos créditos dependerá de cada entidad. Se trata, sobre todo, de recuperar capacidad para organizar los ingresos sin destinarlos continuamente a obligaciones que ya han sido extinguidas.

Antes de iniciar el procedimiento, Repara tu Deuda realiza un estudio de viabilidad gratuito para comprobar si la persona interesada reúne los requisitos legales. Cuando el caso no resulta viable, se lo comunica directamente para evitar gastos innecesarios.

Un acompañamiento que continúa más allá de los trámites judiciales

La aplicación MyRepara, disponible para Android e iOS, permite consultar el estado del procedimiento, conocer sus distintas fases, reunirse con especialistas y aportar documentación sin desplazamientos innecesarios. De esta manera, los clientes pueden mantener el seguimiento de su expediente desde un mismo espacio.

El despacho también trabaja en la defensa de los consumidores mediante la revisión de contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas, buscando posibles cláusulas abusivas que permitan emprender las reclamaciones correspondientes.

Para esta madre de Barcelona, la segunda oportunidad representa algo más que una cifra cancelada: la posibilidad de que cada ingreso vuelva a servir para dar estabilidad a su familia, en lugar de quedar condicionado por las dificultades del pasado.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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