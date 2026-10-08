Madrid acoge de nuevo la feria internacional de posgrado SRT ConnectED - SRT Internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

SRT ConnectED celebra, el 19 de octubre, su segunda edición en la capital, con acceso gratuito a universidades y escuelas de negocio internacionales, asesoramiento sobre estudios en el extranjero y una agenda de ponencias sobre inteligencia artificial, tecnología y carreras globales.

Madrid, 8 de octubre.- Elegir un máster no siempre empieza sabiendo exactamente qué estudiar. Para muchos recién graduados, el siguiente paso supone comparar decenas de programas, universidades e incluso países; para quienes ya llevan algunos años trabajando, puede significar decidir si ha llegado el momento de especializarse, cambiar de sector o dar un giro internacional a su trayectoria.

A esa decisión se suma una larga lista de preguntas: qué programas ofrecen mejores oportunidades, cuánto cuesta estudiar fuera, qué becas existen, cuáles son los requisitos de admisión, cómo funciona la homologación de títulos o qué implica realmente mudarse a otro país.

Con el objetivo de concentrar todas esas respuestas en un mismo espacio, SRT ConnectED regresa a Madrid el próximo 19 de octubre con su Feria Internacional de Universidades de Posgrado, que celebrará su segunda edición en la capital en el Hotel Meliá Madrid Princesa.

La entrada será completamente gratuita (aunque es necesario realizar previamente el registro en la web para obtener el código QR personal de acceso) y permitirá a estudiantes, recién graduados y profesionales hablar directamente con representantes de más de 30 universidades, escuelas de negocio e instituciones educativas internacionales.

Una tarde para comparar opciones directamente con las universidades



Frente a la búsqueda individual de información en webs, rankings, foros o redes sociales, la propuesta de SRT ConnectED es especialmente sencilla: reunir en un mismo lugar a las instituciones para que sea el propio estudiante quien pueda preguntar, comparar y descubrir alternativas.

No es necesario acudir con una universidad o programa elegido de antemano. De hecho, uno de los objetivos de la feria es precisamente ayudar a quienes todavía están explorando posibilidades y quieren entender qué opciones académicas pueden encajar mejor con sus objetivos personales y profesionales.

Durante el evento será posible resolver directamente dudas sobre programas y especializaciones, requisitos de acceso, plazos de matrícula, becas y financiación, homologación de títulos, oportunidades profesionales, visados o traslado a otro país. También permitirá comparar sistemas educativos y destinos internacionales sin necesidad de limitar la búsqueda a las opciones más conocidas.

Universidades de Reino Unido, Italia, Irlanda, Francia, Estados Unidos y otros destinos

La edición madrileña reunirá instituciones procedentes de algunos de los principales destinos académicos internacionales. Entre las organizaciones y universidades participantes se encuentran Imperial College London, King's College London, University of Cambridge, Bocconi University, Politecnico di Milano, IE University, KU Leuven, University College Dublin, Trinity College Dublin, University of Galway, University of Exeter, Cranfield University, University of Strathclyde, ESCP Business School o Barcelona School of Economics, entre muchas otras.

También estarán presentes organismos educativos internacionales como British Council, EducationUSA, Education in Ireland o DAAD, que permitirán ampliar la información más allá de una universidad concreta y conocer mejor las posibilidades de estudiar en diferentes países.

La oferta académica abarca áreas muy distintas, desde negocios y administración hasta ciencia de datos, inteligencia artificial, ingeniería, diseño, moda, tecnologías creativas o ciencias de la salud. Esta diversidad permite que la feria resulte útil tanto para quien tiene claro el sector en el que quiere especializarse como para quien todavía está valorando distintas alternativas.

Inteligencia artificial, tecnología y carreras internacionales: las ponencias de esta edición

Además del contacto directo con universidades, la feria contará con varias sesiones centradas en tendencias que están transformando el entorno académico y profesional. La agenda incluirá una charla sobre inteligencia artificial y futuro del trabajo de Ezequiel Labarthe (IE Business School), una sesión sobre talento y carreras tecnológicas con Teresa B. Lufuluabo (42 Madrid) y un encuentro conjunto con Imperial College London, King's College London y University of Cambridge sobre itinerarios de posgrado y carreras internacionales de alto impacto.

Las ponencias complementarán así la experiencia de la feria con nuevas perspectivas sobre formación, tecnología y desarrollo profesional.

Una segunda edición en Madrid para decidir con más información

SRT ConnectED vuelve a Madrid después de su primera edición en la ciudad con una propuesta basada, sobre todo, en facilitar el acceso directo a información que muchas veces resulta difícil comparar desde fuera. Más que presentar una única ruta académica, el encuentro busca que cada asistente pueda salir con una visión más clara de sus alternativas: confirmar una decisión que ya tenía prácticamente tomada, comparar varias universidades o incluso descubrir destinos y programas que hasta ese momento no había considerado.

La Feria Internacional de Universidades de Posgrado SRT ConnectED Madrid tendrá lugar el lunes 19 de octubre de 2026, de 16:30 a 19:30 horas, en el Hotel Meliá Madrid Princesa, situado en Calle de la Princesa, 27.

Una tarde para hacer preguntas, comparar posibilidades y entender mejor qué opciones existen antes de tomar una de las decisiones académicas y profesionales más importantes de los próximos años.

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