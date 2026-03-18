Madrid acoge la presentación del 10º Foro de Cooperación Portuaria de la Ruta Marítima de la Seda 2026

Foto de grupo - Grupo Lucrea

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid acogió el 16 de marzo el acto de promoción de la 10ª edición del Foro de Cooperación Portuaria de la Ruta Marítima de la Seda 2026, junto a la presentación del Puerto de Ningbo-Zhoushan. El evento reunió a más de un centenar de representantes del sector, consolidándose como un espacio clave para impulsar la cooperación internacional, la innovación y el desarrollo sostenible

Madrid, 18 de marzo de 2026.- En la tarde del 16 de marzo (hora de Madrid), se celebró en Madrid, España, el acto de promoción del Foro de Cooperación Portuaria de la Ruta Marítima de la Seda 2026 (10ª edición), junto con la presentación de los servicios portuarios y marítimos del Puerto de Ningbo-Zhoushan. El evento se centró en la implementación del "Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y España (2025-2028)", y abordó en profundidad temas como la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible en el ámbito portuario y marítimo.



El evento reunió a más de un centenar de representantes del sector portuario y marítimo, empresas logísticas y asociaciones de la diáspora procedentes del sur de Europa y el norte de África. El ambiente fue dinámico y propició un intenso intercambio de ideas. Asistieron y pronunciaron discursos el embajador extraordinario y plenipotenciario de China en España y Andorra, Yao Jing; el director de Desarrollo Internacional del Ministerio de Transportes de España, Pedro García Navarro; el presidente de la Asociación Española de Terminales, Tomás Azcárate Díaz de Losada; y el director general del Grupo Portuario de Zhejiang y del Puerto de Ningbo-Zhoushan, Zhu Miao, entre otros.



Asimismo, participaron en el evento el consejero económico y comercial de la Embajada de China en España, Chang Hexi; el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita, junto con su asesor principal José Miguel Blancos; el presidente del Comité Asia-Pacífico de la Cámara de Comercio Oficial de España, Chen Shengli; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao López; el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce Calleja; el subdirector general del Puerto de Barcelona, Santiago Garcia-Milà; el director ejecutivo del Puerto Tanger Med, Mehdi Tazi Riffi, junto con su director general, Idriss Aarabi; el presidente del Comité Ningbo de Ruan (Francia), Vincent Lemarchand; el presidente de la Asociación de Chinos en España, Nan Jun; el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Canarias, Santiago de Armas Fariña; y el miembro permanente de la Federación China de Ultramar, Chen Jianxin. También asistieron representantes de diversas autoridades portuarias como Vigo, Castellón y Las Palmas, así como de 67 empresas del sector portuario, marítimo y logístico, entre ellas COSCO Shipping, MSC, Maersk, CMA CGM, Yang Ming, Evergreen, ONE, UPS y GMR Global Trans.



Durante el evento, la Secretaría del Foro de la Ruta Marítima de la Seda realizó una presentación integral de la 10ª edición del foro en 2026. Por su parte, el Departamento de Producción y Seguridad del grupo, junto con Wenzhou Port Group Co., Ltd., expusieron de manera sistemática la situación operativa, los principales negocios y las áreas clave de cooperación del Puerto de Ningbo-Zhoushan y del Puerto de Wenzhou.



En la sesión de diálogo temático, representantes de las autoridades portuarias de Valencia, la Bahía de Algeciras y Barcelona, junto con el Grupo Portuario de Zhejiang, debatieron sobre el desarrollo y la construcción de puertos inteligentes y sostenibles.



Este acto en Madrid constituye la segunda parada de la serie global de presentaciones del Foro de la Ruta Marítima de la Seda 2026, y marca además la primera iniciativa de conexión en profundidad con la región ibérica. Durante el evento se extendió una cordial invitación a socios de todo el mundo para participar en el foro, que se celebrará del 26 al 28 de mayo de 2026 en Ningbo (Zhejiang), con el objetivo de promover la cooperación y el desarrollo conjunto.



La presente edición del foro, bajo el lema 'Sinergia resiliente, prosperidad compartida (Resilient Synergy, Shared Prosperity)', seguirá centrada en las tendencias más avanzadas del sector, fomentando el intercambio de experiencias y reforzando su papel como una plataforma internacional clave para la cooperación en el ámbito portuario y marítimo.





Contacto

Emisor: Lucrea Diseño S.L.

Nombre contacto: Yuejian Wu

Descripción contacto: Lucrea Diseño S.L.

Teléfono de contacto: 654201010