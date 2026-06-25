Madrid acoge #STEMConecta; 60 estudiantes y 25 mentoras impulsan el futuro femenino en STEM - Womenalia

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 60 estudiantes, 25 mentoras y 11 empresas e instituciones se dieron cita en Madrid para impulsar el futuro femenino de la ingeniería y la tecnología.

Madrid, junio de 2026. Solo el 20 porciento de los más de 750.000 profesionales de la ingeniería en España son mujeres. Con el objetivo de contribuir a cambiar esta realidad, Womenalia ha celebrado #STEMConecta, una iniciativa de impacto social que conecta a jóvenes estudiantes con mujeres referentes del ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para inspirar vocaciones y visibilizar el talento femenino en sectores clave para el futuro.

La jornada presencial tuvo lugar el pasado 11 de junio en el campus de la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, reuniendo a 25 mentoras STEM, más de 60 estudiantes y representantes de 11 empresas e instituciones comprometidas con la diversidad y la innovación.

La iniciativa ha sido posible gracias al compromiso de instituciones como Alianza STEAM por el talento femenino del Ministerio de Educación, y organizaciones como Aena, Iberdrola, Naturgy, Cox, Logicalis, Paradigma, Limak Construction Europe, ENGIE, Aqualia, la Universidad Alfonso X el Sabio y Colegio Greenwich de Alcobendas, Madrid, que han unido esfuerzos para acercar referentes femeninos a las nuevas generaciones.

Una jornada para conectar presente y futuro del talento STEM

La jornada se desarrolló en dos momentos diferenciados que compartieron un mismo propósito: inspirar, conectar y dar visibilidad al talento femenino en ingeniería y tecnología.

Durante la mañana, estudiantes de entre 14 y 16 años participaron en sesiones dinámicas de networking con profesionales de la ingeniería, quienes compartieron sus experiencias personales, retos profesionales y aprendizajes en un entorno cercano y participativo.

Por la tarde, el protagonismo fue para las profesionales STEM, que participaron en un espacio de networking estructurado, mentoring e intercambio de experiencias orientado a fortalecer la conexión entre talento femenino y empresas comprometidas con la igualdad de oportunidades.

Conmemorando el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería y el Día Internacional de la Mujer en la Programación

Con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, que se celebra el 23 de junio, y del próximo Día de Ada Lovelace, que se celebra el 10 de octubre, Womenalia ha querido volver a poner el foco sobre la necesidad de incrementar la presencia femenina en disciplinas técnicas y científicas.

Según datos del Observatorio de la Ingeniería de España 2025:

España cuenta con más de 750.000 profesionales de la ingeniería.

Las mujeres representan únicamente el 32,1% las personas empleadas en profesiones STEM.

Solo el 3,2 del total de mujeres ocupadas trabaja en áreas STEM.

La brecha de género en estas profesiones alcanza los 35,8 puntos porcentuales, frente a los 7,1 puntos existentes en el mercado laboral general.

Referentes que inspiran

La sesión de Madrid fue inaugurada por Miriam Aurora Campos Leiros, Coordinadora de la Alianza STEAM del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, quien destacó la importancia de fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes desde edades tempranas.

A continuación intervino Romy Elena Rodríguez Ravines, Jefa de Estudios del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Entre los momentos más destacados de la jornada sobresalieron las intervenciones de Belén Tagle Hernández, Responsable de Planificación y Gestión de la Oficina CEO de Iberdrola España, y Beatriz García-Muro San José, Mechanical Engineer de Limak Construction Europe, quienes compartieron sus trayectorias profesionales y reflexiones sobre liderazgo, innovación y desarrollo de carrera en entornos STEM.

Las dinámicas de networking fueron conducidas por María Gómez del Pozuelo, fundadora de Womenalia, durante la sesión de mañana, y por Estela Baz, directora general de Womenalia, durante la jornada de tarde.

25 mentoras comprometidas con las futuras generaciones

Uno de los pilares de #STEMConecta son las mujeres profesionales que dedican su tiempo a inspirar y acompañar a las futuras generaciones.

En esta edición de #STEMConecta participaron como mentoras:

Cristina Barabash Neila (Cox), Marta Gila (ENGIE), Laura Pilar Gutiérrez Jiménez (Logicalis), Alejandra Fernández Fernández (Aqualia), Ana M.ª Peñas Alguacil (Aqualia), Clara Martínez (ENGIE), Isabel Fernández Romero (Naturgy), Rosa María González Flor (Naturgy), Elena Herraiz del Olmo (Iberdrola), Belén Tagle Hernández (Iberdrola), Celia Herbón Pacheco (Aena), Esmeralda León García (Aena), Mónica Amez Martínez (Aena), Victoria Matilde Fernández Sayago (Limak Construction Europe), Lorena del Moral Pedrajas (Paradigma), Marta Regal Rodríguez (Aqualia), Ana Arroyo Obis (Aqualia), Paloma Ramos (ENGIE), Beatriz Jing García Segura (Naturgy), Fátima Casaú Pérez (Iberdrola), Belinda Purificación Romo (Iberdrola), Vanesa Calvo Alonso (Aena), Marta Gayo Fernández (Aena) y Beatriz García-Muro (Limak Construction Europe).

Su participación ha contribuido a acercar referentes reales a decenas de jóvenes estudiantes que están comenzando a definir su futuro académico y profesional.

Sobre Womenalia

Womenalia es la mayor red profesional de mujeres en España, con más de 14 años de trayectoria. Su misión: potenciar el talento femenino, crear vínculos reales entre profesionales y ser altavoz de quienes quieren crecer. www.womenalia.com

La organización trabaja activamente para reducir las barreras estructurales que afectan a las mujeres en el entorno laboral y promueve la igualdad, la diversidad y la inclusión en todos los ámbitos profesionales y sociales.

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