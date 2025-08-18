Madrid acogerá la novena edición de Top Human Leaders 2025 con récord histórico de participación

(Información remitida por la empresa firmante)

El evento de liderazgo multigeneracional más grande del mundo vuelve a la Gran Vïa madrileña.

El evento, que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el Teatro Capitol Gran Vía, reunirá a los líderes empresariales más humanos, inspiradores y transformadores de multitud de generaciones y sectores en una celebración única del talento sin límites de edad. Top Human Leaders 2025 consolida a Madrid como epicentro mundial del liderazgo multigeneracional tras recibir el Premio Best Professional Event España en los Iberian Festival Awards.

Madrid se convertirá, el 27 de noviembre a las 19:30 horas, en el escenario mundial del talento intergeneracional al acoger la novena edición de Top Human Leaders 2025, que se celebrará en el emblemático Teatro Capitol Gran Vía.

Este espectáculo único reunirá en esta edición a más de 1.000 asistentes presenciales, representando a cientos de empresas nacionales e internacionales, consolidando su posición como la celebración del liderazgo multigeneracional más grande del mundo con una audiencia histórica acumulada de más de 5.000 espectadores de 14 países diferentes.

Reconocimiento a la excelencia a través de las personas líderes que crean impacto real.

La elección, de nuevo, de Madrid como sede de esta prestigiosa gala no es casual. La ciudad se ha posicionado como referente mundial en eventos de liderazgo empresarial gracias al éxito de esta iniciativa creada por Humanos en la Oficina, que ha revolucionado el concepto tradicional de los encuentros corporativos.

El reconocimiento internacional llegó con el Premio Best Professional Event España otorgado por los Iberian Festival Awards, consolidando a Top Human Leaders como el evento de referencia en el ámbito del talento empresarial sin barreras generacionales.

Un show revolucionario para compartir el éxito empresarial y visibilizar la excelencia en el liderazgo.

El evento Top Human Leaders 2025, del que ya se pueden adquirir las entradas desde su web oficial se perfila como una plataforma innovadora donde el conocimiento empresarial se transmite de manera inspiradora, emocionante y accesible, rompiendo con los formatos convencionales de conferencias tradicionales.

Con un formato único e innovador, el programa se desarrollará en una sola sesión de máximo impacto en el Teatro Capitol Gran Vía, donde 10 líderes empresariales excepcionales de diferentes generaciones tendrán únicamente 5 minutos cada uno para compartir los secretos de su éxito.

En 2025 han sido elegidas personas sobresalientes que se unen a la gran comunidad de Top Human Leaders de ediciones anteriores: Javier Vidaurreta, Socio de People en KPMG, Anna Golsa, directora general corporativa de Eurofirms, Javier Ondarra, CEO de Is2coah, Carolina González, National Leader en Claire Joster, Norman Devaux, Area Lider de Lumapps, José de la Uz, Alcalde de Las Rozas, María Parames, directora de personas y comunicación de Bankinter, Elisabeth Arrojo, Fundadora de Inmoa, la prestigiosa neurocirujana Marisa Gandía, así como Manuel del Campo, Esther Ruiz Moya, Juan García Yanes, Juanma Romero y muchos más, teniendo detrás a grandes organizaciones como Cámara de Comercio de Madrid, Charmed Multimedia, APD, Business Insider España, Marcas Que Enamoran, Las Rozas Innova, Capital Radio, Grupo Elmira, además de las empresas ya mencionadas.

En esta edición se abordarán los grandes desafíos actuales del liderazgo contemporáneo a través de sus historias, sus vivencias, y su capacidad de transformación.

Al mismo tiempo, se busca demostrar que el talento no tiene género ni edad, promoviendo un enfoque integrador que maximice el potencial humano en las organizaciones.

Todo ello con un objetivo claro: revolucionar la percepción tradicional del liderazgo empresarial, demostrando que la combinación de diferentes generaciones en posiciones de liderazgo genera un impacto exponencial en los resultados organizacionales.

Una experiencia única para potenciar el talento empresarial.

Top Human Leaders 2025 será un escaparate para los avances más significativos en gestión del talento multigeneracional. Como señala Miguel Ángel Pérez Laguna, speaker internacional y director del evento: "Lógicamente, seleccionamos con cuidado quién va a estar en el escenario ante 1.000 personas de cientos de empresas, entrenamos su historia, lo que va a compartir y cómo, trabajando con las empresas patrocinadoras para conseguir el máximo impacto".

La organización del evento confía en que esta novena edición marque un hito en la cooperación entre diferentes generaciones de líderes empresariales, creando puentes entre la sabiduría tradicional y la innovación disruptiva para un futuro empresarial más inclusivo y efectivo.

Madrid, con su posición estratégica como hub empresarial europeo, su tradición en la organización de eventos de primer nivel y su compromiso con la innovación en gestión del talento, se consolida así como el laboratorio mundial de referencia para redefinir los paradigmas del liderazgo empresarial del siglo XXI, donde el talento no conoce barreras de edad y la experiencia multigeneracional se convierte en la clave del éxito organizacional.

Contacto.

Nombre contacto: Vivian García.

Descripción contacto: Marcas Que Enamoran.

Teléfono de contacto: 605925368.