Madrid celebra el 50º Aniversario de la Independencia de Angola con una jornada histórica de diplomacia, cultura y proyección internacional.

Madrid, 24 de noviembre de 2025.

Por primera vez, Madrid ha sido escenario de una gran celebración internacional que unió diplomacia, cultura y sociedad civil en torno al 50º Aniversario de la Independencia de Angola.

La conmemoración, organizada por la Embajada de Angola en España en colaboración con la agencia Brand Comunicación, reunió a autoridades, representantes diplomáticos, líderes empresariales y miles de ciudadanos, consolidando la relación entre ambos países y proyectando la imagen de una Angola moderna, diversa y en crecimiento.

Un encuentro institucional de alto nivel

El acto oficial, celebrado en el Hotel Intercontinental de Madrid, contó con la participación de embajadores, representantes del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid, así como de organismos internacionales y empresarios de ambos países.

La ceremonia estuvo presidida por Balbina Malheiros Dias da Silva, Embajadora de Angola en España, quien pronunció un discurso patriótico y profundamente simbólico, en el que destacó los cincuenta años de independencia como un hito de soberanía, paz y esperanza.

Durante su intervención, la embajadora recordó la histórica visita de Su Majestad el Rey Felipe VI a Angola en 2023, que marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y consolidó a España como un socio estratégico dentro de la política africana de Angola. Subrayó además el compromiso del país con la diversificación económica y el crecimiento sostenible, invitando a los empresarios españoles a invertir “en un país que ofrece seguridad, estabilidad y confianza”.

Malheiros Dias da Silva reivindicó también el papel de Angola como actor clave en la prevención y resolución de conflictos, su reciente presidencia de la Unión Africana y su aspiración legítima a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reafirmando la voluntad del país de contribuir activamente a la paz y la cooperación internacional.

El acto concluyó con un almuerzo de gastronomía angoleña, acompañado por interpretaciones de los himnos nacionales de Angola y España, en un ambiente que simbolizó la amistad y el respeto mutuo entre ambos pueblos.

Una gran celebración cultural bajo la Cúpula de Cristal de Las Ventas

Por la tarde, la jornada continuó con el Día de Angola 2025, un evento cultural multitudinario celebrado bajo la majestuosa Cúpula de Cristal de la Plaza de Toros de Las Ventas, que reunió a más de 5.000 asistentes.

La embajadora dio la bienvenida al público con un discurso lleno de emoción y orgullo nacional, en el que presentó el Angola Day como una plataforma pionera de diplomacia cultural que refleja la energía, la creatividad y la hospitalidad del pueblo angoleño.

“Angola de hoy es un país en transformación —afirmó—, con estabilidad política, una economía en proceso de diversificación y un compromiso firme con el desarrollo sostenible. Este festival muestra lo mejor de nuestra alma: nuestra música, nuestra gastronomía, nuestra arte y, sobre todo, nuestra alegría.”

En su intervención, también subrayó que este modelo de evento representa una nueva forma de promoción internacional de Angola, combinando cultura, turismo y economía. En palabras de la embajadora, el éxito de esta primera edición servirá de inspiración “para otras embajadas angoleñas y países acreditados”, y supone la primera vez que un país presenta en España su diversificación cultural, turística y económica en un evento de once horas de duración.

El programa combinó música, danza, carnaval, gastronomía y productos FEITOS EM ANGOLA, que tuvieron una amplia representación de marcas nacionales. El público disfrutó de las actuaciones en directo de reconocidos artistas angoleños: Daniel Nascimento, Tony Do Fumo Jr, Bruna Tatiana, Klaudio Hoshai, Doddy, DJ Malvado, Sandra Cordeiro, Noite e Dia y As Gingas Do Maculusso, entre otros.

Durante todo el día, los asistentes pudieron recorrer una zona expositiva dedicada al turismo, la cultura y los productos angoleños, junto con stands de patrocinadores y empresas colaboradoras, generando oportunidades de intercambio y visibilidad internacional.

Alianza entre Angola y España

El éxito del Día de Angola 2025 fue posible gracias al apoyo de numerosas entidades que contribuyeron al desarrollo y proyección del evento, destacando el papel de los patrocinadores españoles y angoleños en el fortalecimiento de los vínculos económicos y culturales entre ambos países.

Entre ellos: Globaltech Desarrollos e Ingeniería, BNI, Deutsche Bank, Diplomatic, Elecnor, Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos S.A.U, Makiber, Media Nova, QUANTUN, Refriango, S. Tulumba Investimentos e Participações S.A., Satec, Spendin, TAAG, Unitel y Xcaliburmp, Inapem, Banco Yetu, Hisumer, Amej.

La embajadora destacó que este encuentro “es una muestra de cómo la diplomacia cultural puede convertirse en un motor de desarrollo, cooperación y entendimiento entre los pueblos”.

El Día de Angola 2025 se consolida así como un modelo de referencia para la promoción de la imagen del país, mostrando una Angola abierta al mundo, rica en cultura y llena de oportunidades.

