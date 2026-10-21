Madrid conecta la moda sostenible con Fortnite y la creación en directo - Sustainable Fashion Fest Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre.- Madrid acogerá del 12 al 14 de noviembre de 2026 una nueva edición de Sustainable Fashion Fest, que acercará al público el proceso de transformación de prendas y conectará la pasarela con los espacios digitales. El encuentro se celebrará en Próxima Estación, en la zona de Príncipe Pío, y reunirá a diseñadores, fabricantes, compradores, distribuidores y público interesado en la moda sostenible.

Entre sus principales propuestas destacan el Reto Hikari, una competición de creación en directo con maquinaria industrial, y la colaboración con Omniverse City, vinculada a una experiencia en Fortnite que recrea el espacio del festival.

Reto Hikari del taller a la pasarela

Coproducido por Sustainable Fashion Fest y MS–Hikari, con la colaboración de Humana, el Reto Hikari mostrará cómo prendas y tejidos existentes pueden convertirse en nuevas creaciones mediante el upcycling o reutilización creativa. El público podrá seguir las decisiones de diseño, la adaptación de patrones y los procesos de confección y acabado, antes de ver el resultado en la pasarela.

La competición está dirigida a personas mayores de 18 años con conocimientos de máquina plana y overlock industriales, incluidos profesionales, estudiantes y aficionados avanzados. La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el 16 de octubre de 2026.

Los dos finalistas presentarán sus creaciones en la pasarela del festival. La persona ganadora recibirá una máquina Hikari H8V y el segundo puesto obtendrá un kit de costura profesional.

El reto pone el foco en el aprovechamiento de recursos y en los conocimientos técnicos necesarios para prolongar la vida útil de materiales y prendas, haciendo visible un trabajo que habitualmente queda entre bastidores.

Fortnite como punto de encuentro entre moda y comunidad

La colaboración con Omniverse City conectará la experiencia física del festival con espacios digitales. La iniciativa parte de Fuego y Agua, una experiencia ya desarrollada en Fortnite que recrea Próxima Estación como escenario virtual vinculado a la moda y a la participación de la comunidad.

El proyecto propone nuevas formas de acercarse a las colecciones y a las historias de las marcas, especialmente para quienes descubren tendencias y creadores a través de videojuegos y plataformas digitales.

Pasarelas y nuevos talentos

La programación anunciada incluye 21 pasarelas. Entre las firmas y propuestas figuran BBTEILA, Melot Atelier, ONES, Federica Valentini, Atelier Victoria Haute Couture, ADN, Durga, Isabel Fernandes Atelier, Flystyle Tenerife, Hikari, Fundación MAP, Varvaryto, KILLALPAQA, INTIARA, MERCATRED, FLOR DEL NILO, TROCHA 1668, KONOKAL, CAMJE, IBEME, Laura Riera y Jorge Terra. El programa también contempla una propuesta inclusiva.

El festival incorporará una pasarela universitaria de UDIT con las creaciones de 11 diseñadores, para acercar el talento emergente a un entorno profesional y favorecer el contacto entre formación, industria y público.

Un encuentro para los profesionales del sector

Las pasarelas se completarán con un congreso profesional, espacios de exposición y encuentros entre diseñadores, fabricantes, compradores, distribuidores y otros profesionales. La sostenibilidad, la economía circular, la innovación y la transformación digital formarán parte de los contenidos, con el objetivo de compartir conocimiento y generar oportunidades de colaboración.

Entradas e información práctica

Fechas: 12, 13 y 14 de noviembre de 2026.

Lugar: Próxima Estación, zona de Príncipe Pío, Madrid.

Compra de entradas: Entradas Sustainable Fashion Fest Madrid 2026 en Eventbrite

Contacto

Emisor: Sustainable Fashion Fest Madrid

Contacto: Sustainable Fashion Fest Madrid

Email de contacto: info@sustainablefashionfest.com