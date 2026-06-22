Madrid consolida su atractivo para compradores internacionales de inmuebles de alto valor

LUITOM: Arquitectos Tomás Fernández y Luis Sánchez - @AristSEO

(Información remitida por la empresa firmante)

LUITOM, firma especializada en arquitectura, consultoría inmobiliaria y reformas integrales en Madrid, destaca el creciente interés de compradores internacionales por el mercado residencial en las zonas prime de Madrid y la importancia de contar con asesoramiento técnico especializado antes de invertir en activos inmobiliarios de alto valor en Madrid

Madrid, 22 de junio de 2026.- Madrid se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para compradores internacionales que buscan preservar patrimonio, diversificar inversiones y acceder a inmuebles exclusivos. Barrios como Salamanca, Recoletos, Castellana, Jerónimos, Chamberí y Almagro, junto con zonas residenciales como Aravaca, Valdemarín, Pozuelo de Alarcón y La Moraleja, concentran gran parte de la demanda de clientes extranjeros interesados en activos residenciales de alto valor.



Según datos del Consejo General del Notariado, la compraventa de vivienda por parte de extranjeros alcanzó cerca de 70.000 operaciones durante el segundo semestre de 2025. Madrid continúa reforzando su posición como uno de los destinos más atractivos para este perfil de comprador internacional.



Desde la firma de arquitectos y consultores innmobiliarios LUITOM, observan una tendencia cada vez más clara: los compradores internacionales buscan algo más que una ubicación privilegiada o una vivienda exclusiva. Buscan activos con capacidad real de generar valor a medio y largo plazo.



"Muchos compradores internacionales llegan atraídos por la calidad de los inmuebles y las oportunidades que ofrece el mercado residencial prime. Sin embargo, las mejores decisiones de inversión suelen apoyarse en un análisis técnico que permita comprender el verdadero potencial del activo antes de formalizar la compra".



Luis Sánchez Blasco y Tomás Fernández, arquitectos y socios fundadores de LUITOM, explican que algunas de las oportunidades más interesantes del mercado no son las propiedades más llamativas, sino aquellas con potencial de transformación y revalorización mediante una intervención arquitectónica. Aspectos como el estado constructivo, las posibilidades de redistribución, las limitaciones urbanísticas o la capacidad de incrementar el valor del activo tras una reforma integral son factores cada vez más relevantes para este tipo de comprador.



"En las operaciones inmobiliarias de alto valor, la arquitectura se convierte en una herramienta estratégica. Entender el potencial real de una propiedad y su capacidad para generar valor en el futuro es tan importante como analizar su estado en el momento de la compra", Tomás Fernández García



Con más de 25 años de experiencia en arquitectura, consultoría inmobiliaria, reformas integrales en Madrid de inmuebles de lujo y alto valor, LUITOM ha asesorado a familias, empresarios, directivos y compradores internacionales en las zonas más exclusivas de Madrid, participando tanto en la adquisición de inmuebles como en su posterior transformación mediante proyectos de arquitectura, reforma integral e interiorismo orientados a maximizar su valor.



Como respuesta a esta necesidad, la firma ha estructurado LUITOM 360, una metodología que incorpora arquitectos especializados desde las fases previas a la adquisición del inmueble para analizar riesgos, detectar oportunidades y evaluar el potencial real de la inversión antes de cerrar la operación. Todo un servicio llave en mano que también incluye la búsqueda y negociación de la compra del inmueble, la reforma integral y el proyecto de interiorismo.



Para la firma, la evolución del mercado residencial prime en Madrid está impulsando una nueva forma de invertir en inmuebles de lujo, donde la arquitectura deja de ser una fase posterior a la compra para convertirse en un elemento clave dentro de la estrategia de inversión.

Contacto

Nombre contacto: Tomás Fernández / Luis Sánchez

Descripción contacto: LUITOM /Directores ejecutivos

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