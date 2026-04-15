Madrid se convierte en el escenario de un 'Diálogo Gastronómico' entre España y Guatemala - VIRTUS3.14 Communication & Event

(Información remitida por la empresa firmante)

La chef Mirciny Moliviatis y el experto Gabriel Bartra García lideraron un encuentro exclusivo en el showroom de Concepto DR para celebrar la riqueza culinaria de ambos continentes.

Madrid, 15 de abril de 2026. El corazón del Barrio de Salamanca ha sido testigo de una cita culinaria excepcional. Bajo el título “Diálogo Gastronómico entre dos Continentes", el exclusivo espacio de Concepto DR, gestionado por VIRTUS3.14 Communication & Event, ha acabado de albergar un evento que ha estrechado los lazos culturales y sensoriales entre Guatemala y España. La velada, que ha congregado en pleno Barrio de Salamanca a cerca de un centenar de profesionales de los medios de comunicación, aficionados a la gastronomía y empresarios, ha estado protagonizada por Mirciny Moliviatis, reconocida chef y Embajadora Gastronómica de Guatemala, que ha compartido escenario con Gabriel Bartra García, director del departamento Gastronómico del MACC (Madrid Culinary Center).

Misha: La voz de la cocina guatemalteca ante la vanguardia española

La propuesta de Mirciny Moliviatis, conocida afectuosamente como “Misha", se define por un profundo respeto hacia la herencia maya y la biodiversidad de su tierra. Su cocina es un ejercicio de arqueología sensorial que recupera ingredientes ancestrales y técnicas de cocción tradicionales para presentarlas bajo una estética contemporánea.

Que esta propuesta se presente en Madrid, una de las capitales gastronómicas de Europa, supone un paso decisivo para situar a Guatemala en el mapa culinario internacional. La presencia de Misha en Europa no solo acerca al público español a productos como el maíz nativo, el cardamomo o el cacao de origen, sino que abre una ventana estable para que productores, restaurantes y destinos turísticos guatemaltecos ganen visibilidad, generen alianzas y proyecten una imagen de país innovador, diverso y con una identidad gastronómica propia.

Esta visión antropológica de la gastronomía de Moliviatis le ha permitido tejer una red de relaciones profesionales con los grandes referentes de la cocina en España. Misha ha compartido proyectos y conocimiento con figuras de la talla de los Adrià y los hermanos Roca, consolidándose como un puente indispensable entre la despensa mesoamericana y las técnicas de la vanguardia española. Su vinculación con el MACC y su presencia en foros internacionales reafirman su papel como pieza clave en el diálogo culinario global.

Concepto DR: El escenario donde el diseño y la gastronomía convergen

El evento ha tenido lugar en el exclusivo showroom de Concepto DR, ubicado en la calle Castelló, 7 de Madrid. Este espacio, referente en el interiorismo de alta gama en Madrid, no es solo una tienda de muebles y cocinas de diseño, sino un laboratorio de estilo de vida, un generador de interiorismo de alta clase de algunas de las principales cadenas hoteleras y restaurantes de España, donde la estética de vanguardia se une a la máxima operatividad.

Las instalaciones de Concepto DR, caracterizadas por sus líneas puras y materiales nobles, ofrecieron el marco ideal para que la chef Moliviatis desplegara su arte, demostrando que la alta cocina alcanza su máxima expresión cuando se rodea de tecnología y diseño de última generación. Ron Zacapa, uno de los mejores del mundo se encargó de los cócteles de la velada y las cocinas utilizadas fueron las de la marca alemana Gaggenau, inspiradas en los principios de la Bauhaus y la arquitectura minimalista.

Un puente sobre el Atlántico

Durante la jornada, coordinada por la agencia VIRTUS3.14 Communication & Events, los asistentes pudieron disfrutar de una conversación abierta sobre la historia, el origen, la conservación y la evolución de los ingredientes y las técnicas que viajan de un lado a otro del océano, el encuentro de dos culturas que hace 500 años marcó un antes y un después en el enriquecimiento de la gastronomía americana y europea.

Contacto

Emisor: VIRTUS3.14 Communication & Event

Contacto: VIRTUS3.14 Communication & Event

Número de contacto: +34 622 106 348