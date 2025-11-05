Madrid invita a correr por el planeta en la carrera 'Corre por un Mundo Sostenible' - CORRE POR UN MUNDO SOSTENIBLE

Madrid, 5 de noviembre de 2025.-

La prueba se celebrará el 23 de noviembre en el Parque Lineal del Manzanares.

Madrid acogerá el próximo 23 de noviembre la tercera edición de la carrera “Corre por un Mundo Sostenible”, un evento deportivo, recreativo y ambiental que invita a madrileños de todas las edades a correr, caminar o simplemente sumarse al movimiento por un futuro más verde. Las inscripciones ya están abiertas a través de www.correporunmundosostenible.es

La prueba, con distancias de 3K, 5K y 10K, está diseñada para corredores habituales, familias, personas que quieren iniciarse en el running y quienes simplemente desean disfrutar de un paseo con propósito. Además, por cada inscripción con camiseta, la organización plantará un árbol, convirtiendo cada dorsal en una acción directa contra el cambio climático.

“Esta carrera une deporte, salud y sostenibilidad. No se trata solo de correr, sino de dejar una huella positiva en el entorno”, destacan desde la organización. El recorrido, en el corazón del Parque Lineal del Manzanares, ofrece un entorno natural ideal para promover la actividad física y la conciencia medioambiental entre los ciudadanos.

Madrid anima a vecinos, clubes deportivos, centros educativos y empresas a unirse a esta iniciativa que combina bienestar, naturaleza y compromiso social.

Inscripciones abiertas en: www.correporunmundosostenible.es

Fecha: 23 de noviembre de 2025

Hora: 9:00

Lugar: Parque Lineal del Manzanares

Correr por un Mundo Sostenible: el deporte que deja raíces, correr con propósito.

