El Madrid de las leyendas, los crímenes y las casas encantadas cobra protagonismo en nuevas rutas guiadas - APIT

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026.-

Madrid conserva bajo sus calles, plazas y edificios siglos de historias en las que los hechos documentados conviven con relatos transmitidos de generación en generación. Crímenes célebres, intrigas cortesanas, antiguas maldiciones y supuestas apariciones forman parte de un patrimonio menos visible que permite acercarse al pasado de la capital desde una perspectiva diferente. La Asociación Profesional de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid (APIT Madrid) aborda esta faceta de la ciudad mediante recorridos temáticos como Leyendas y Crímenes del Viejo Madrid y Casas Encantadas, centrados en episodios y tradiciones vinculados al misterio.

Leyendas y Crímenes del Viejo Madrid, entre historias populares e intrigas

Leyendas y Crímenes del Viejo Madrid propone un recorrido por relatos que el pueblo madrileño ha construido y transmitido a lo largo de generaciones. Leyendas regias y populares sirven como hilo conductor para conocer anécdotas y curiosidades cuyo origen combina tradición y acontecimientos históricos, en una ciudad marcada también por intrigas, engaños, ajustes de cuentas y episodios que continúan rodeados de interrogantes.

El itinerario permite acercarse a algunos de los crímenes más conocidos de la historia de la villa, así como a sus protagonistas y consecuencias. A ellos se suman fantasmas y relatos de ultratumba asociados a distintos rincones del casco histórico. La Casa de Correos de la Puerta del Sol, Cirilo, el fantasma de la Plaza Mayor, el cementerio de Gorriones, la hechicera conocida como la Bruja de las Biblias o el asesinato de Escobedo forman parte del recorrido. También aparecen episodios relacionados con la huida de Antonio Pérez, las casas a la malicia, los autos de fe y la Torre de San Pedro el Viejo.

Casas Encantadas, un recorrido por el Madrid sobrenatural

La segunda propuesta, Casas Encantadas: Fantasmas, Maldiciones y Apariciones, dirige la mirada hacia edificios y enclaves históricos asociados a algunas de las historias sobrenaturales más conocidas de Madrid. Conventos desaparecidos, iglesias, teatros y antiguos palacios aristocráticos conforman un itinerario en el que se entrecruzan personajes históricos, leyendas y testimonios sobre supuestas apariciones.

El recorrido incluye la historia del antiguo convento de Santo Tomás, su arquitectura, la maldición vinculada al edificio y los sucesivos hundimientos, además de referencias a la antigua Cárcel de Corte. También aborda las apariciones atribuidas a la Real Casa de Correos, la figura del Caballero de Gracia y los relatos asociados a la Iglesia de San José.

Otros puntos permiten conocer las leyendas de la Casa de las Siete Chimeneas, entre ellas las vinculadas a Elena Zapata y a la denominada dama blanca. El Teatro Infanta Isabel, el Palacio de Buenavista, asociado al fantasma del general Prim, y el Palacio de Linares completan este acercamiento a una tradición sobrenatural que permanece ligada al imaginario madrileño.

A través de estas rutas, la Asociación Profesional de Guías de Turismo de la Comunidad de Madrid(APIT Madrid) incorpora el misterio como vía para profundizar en distintos episodios del pasado de la capital. Leyendas y Crímenes del Viejo Madrid y Casas Encantadas plantean así otra forma de recorrer la ciudad, situando sus calles y edificios como escenario de historias en las que realidad, memoria popular y leyenda se entrelazan.

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