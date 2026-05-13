Madrid ocupa el último puesto entre siete capitales europeas en cuanto a eficiencia en el transporte de mercancías (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo índice de Geotab revela una importante brecha de rendimiento entre las principales capitales europeas

MADRID, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, líder mundial en soluciones de vehículos conectados y gestión de activos, ha publicado hoy su primer Índice de eficiencia de transporte urbano de mercancías en Europa "El coste de quedarse parado", que revela una brecha de rendimiento del 144% entre las principales ciudades europeas, con Berlín liderando el ranking de eficiencia logística y Madrid en último lugar.

Cada día, millones de vehículos recorren las ciudades europeas transportando aquello que mantiene viva la economía: alimentos, medicamentos, materiales y paquetes. Sin embargo, no todas las ciudades gestionan estos flujos de la misma manera. El informe pone de manifiesto que una misma flota, operando con los mismos vehículos, puede enfrentarse a realidades completamente distintas según la ciudad en la que opere, con consecuencias directas sobre los costes, las emisiones y el rendimiento operativo.

En un extremo, Berlín lidera el índice con una puntuación de 61 sobre 100, donde el tráfico sigue siendo manejable y, sobre todo, predecible. En el otro extremo, Madrid ocupa la última posición con una puntuación de 25, generando una brecha de eficiencia del 144 % entre las ciudades con mejor y peor rendimiento. Una diferencia notable que se traduce directamente en más tiempo perdido, mayor consumo de combustible y mayores costes operativos.

Ámsterdam (59) se sitúa justo por detrás de Berlín, alcanzando niveles de eficiencia muy similares. Dublín (49) y Roma (48) forman un grupo intermedio relativamente funcional, mientras que París (37), Londres (29) y Madrid se encuentran en una categoría donde el propio sistema empieza a jugar en contra de las flotas.

Madrid no registra franjas horarias libres de congestión en ningún momento del día operativo y, además, presenta uno de los niveles más bajos de previsibilidad en los tiempos de trayecto del estudio. Esto significa que, a diferencia de otras ciudades donde la congestión se concentra en horas punta y permite planificar entregas en ventanas de menor tráfico, en Madrid no existe ese margen: la saturación se extiende de forma ininterrumpida durante toda la jornada operativa. Las condiciones van más allá de una simple congestión elevada: cambian de forma impredecible de un día para otro, dificultando enormemente la planificación. En la práctica, un trayecto que hoy dura 20 minutos puede duplicarse mañana sin razón aparente (sin incidentes, sin obras, sin eventos), lo que obliga a los conductores a absorber ese margen de incertidumbre improvisando sobre la marcha y a los gestores a sobredimensionar los tiempos de entrega de forma sistemática. Para los operadores de flotas en España, esto descarta por completo los modelos de planificación rígidos. La optimización dinámica de rutas y la asignación en tiempo real se convierten en herramientas imprescindibles y en el mejor punto de partida para mejorar la eficiencia.

Las carreteras condicionan el rendimiento, pero las operaciones determinan la diferencia

Lo que revela el primer Índice de eficiencia de transporte urbano de mercancías en Europa de Geotab es un cambio en la forma de entender la eficiencia logística urbana, alejándose de la congestión diaria y centrando la atención en la infraestructura que determina cómo se mueven las ciudades.

En Berlín, una estructura urbana policéntrica distribuye el tráfico a través de múltiples rutas, creando una red fluida que se mantiene estable durante todo el día. En Ámsterdam, el diseño compacto y la optimización semafórica permiten que los vehículos sigan avanzando, aunque sea a baja velocidad, en lugar de quedar atrapados en colas.

Pero la infraestructura es solo una parte de la ecuación. La forma en que las flotas planifican, programan y se adaptan a la red en la que operan resulta igual de determinante. Ciudades como Londres, París y Madrid demuestran que el verdadero problema no es únicamente la congestión, sino la imprevisibilidad. Y para las flotas, esa imprevisibilidad genera lo que los datos de Geotab identifican como una "tasa estructural": tiempos extra de margen, ventanas de entrega incumplidas y pérdidas de eficiencia que no pueden resolverse únicamente con formación a conductores u optimización de rutas.

A un nivel más profundo, y quizá contraintuitivo, las ciudades lentas también pueden ser eficientes, siempre que sigan moviéndose. Roma, por ejemplo, combina elevados niveles de congestión con uno de los niveles más bajos de ralentí del estudio, ya que el tráfico avanza de forma continua en lugar de hacerlo mediante constantes frenadas y arranques. Londres, en cambio, representa el escenario opuesto: las continuas paradas y aceleraciones generan ineficiencia, desperdicio de combustible y mayores emisiones.

Miguel Fayos, Associate Vice-President, EMEA Solutions Engineering en Geotab, afirma: "Tradicionalmente, el transporte urbano de mercancías se ha analizado desde la perspectiva de la congestión: cuánto tráfico tiene una ciudad y hasta qué punto se ralentiza en horas punta. Lo que demuestra este índice es que el verdadero problema es más profundo. No se trata solo de cuánto tráfico existe, sino de cómo se comporta ese tráfico. En las ciudades más eficientes, el movimiento es constante y predecible. En las menos eficientes, se fragmenta, y esa fragmentación tiene un impacto directo sobre los costes, las emisiones y la capacidad de las flotas para operar de forma eficaz".

"Para los operadores de flotas, la imprevisibilidad es uno de los factores más difíciles de gestionar. Se puede planificar la congestión y desviar rutas para evitar retrasos conocidos, pero cuando los tiempos de trayecto cambian significativamente de un día para otro, el impacto se multiplica en toda la operación. Los datos de vehículos conectados nos permiten precisamente hacer visible esa capa oculta, pasando de las suposiciones a una visión basada en datos reales. Esa visibilidad es la que permite a las flotas, las ciudades y los responsables políticos tomar decisiones más informadas sobre cómo deben evolucionar los sistemas de transporte urbano".

Para acceder al índice completo, ingresar en https://insights.geotab.com/EUUrbanFreightEfficiencyIndex-Spanish/

Metodología

El Índice de eficiencia de transporte urbano de mercancías en Europa puntúa cada ciudad en una escala de 0 a 100 a partir de dos dimensiones evaluadas por separado para vehículos ligeros y camiones, y posteriormente combinadas mediante una ponderación 60/40 (turismos/camiones). Este enfoque refleja que la mayor parte de la demanda vial corresponde a vehículos particulares, mientras que el componente de camiones captura específicamente la eficiencia logística.

El índice combina dos tipos de análisis que permiten obtener una imagen más fiel del impacto operativo real al que se enfrenta una flota cada día.La primera dimensión, relacionada con el comportamiento del tráfico, representa el 75 % de la puntuación de cada tipo de vehículo y mide tres factores: carga de congestión (congestión acumulada a lo largo del día, con un peso del 50 %), franjas horarias sin congestión (horas diarias de circulación fluida, con un peso del 25 %) y variabilidad de los tiempos de trayecto (predictibilidad de los desplazamientos, también con un peso del 25 %).

La segunda dimensión, centrada en el coste de la congestión, representa el 25 % restante y mide el ralentí de los vehículos durante los trayectos como indicador del desperdicio generado por el sistema. Un mayor porcentaje de ralentí refleja congestión, mala sincronización semafórica y cuellos de botella.

Los costes de combustible asociados al ralentí se estimaron utilizando los precios medios de carburante de 2025 publicados en el Weekly Oil Bulletin de la Comisión Europea para las ciudades de la UE, y los datos semanales de precios de carburante por carretera del Gobierno británico para Londres, convertidos utilizando el tipo de cambio medio GBP/EUR de 2025.

Todas las puntuaciones se basan en datos correspondientes al conjunto del año 2025 (enero-diciembre) procedentes de la plataforma de vehículos conectados de Geotab en siete ciudades: Berlín, Ámsterdam, Dublín, Roma, París, Londres y Madrid. Las puntuaciones representan comparaciones relativas normalizadas basadas en una muestra de vehículos conectados, y no un censo completo.

Sobre Geotab

Geotab es un líder mundial en soluciones para vehículos conectados y gestión de activos, con sedes en Oakville (Ontario) y Atlanta (Georgia). Nuestra misión es hacer del mundo un lugar más seguro, eficiente y sostenible. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial para transformar el rendimiento y las operaciones de las flotas, reduciendo costes e impulsando la eficiencia. Con la ayuda de los mejores equipos científicos de datos e ingeniería, damos servicio a aproximadamente 100.000 clientes en todo el mundo y procesamos 100.000 millones de puntos de datos diarios procedentes de más de 5 millones de suscripciones de vehículos. Empresas de la lista Fortune 500, flotas de tamaño medio y las más grandes flotas del sector público del mundo, incluido el gobierno federal de EE. UU., confían en Geotab. Tenemos un compromiso con la seguridad y la privacidad de los datos y hemos recibido las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, nuestro ecosistema de partners de renombre y el Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros preparadas para las flotas. Este año, estamos celebrado 25 años de innovación. Visite www.geotab.com/es y síganos en LinkedIn para más información.

GEOTAB y GEOTAB MARKETPLACE son marcas registradas de Geotab Inc. en Canadá, Estados Unidos y/u otros países.

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Para más información: Paula Valdés / Delfina Kalfaian, geotab@appletree.agency

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