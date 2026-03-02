Madrid se posiciona como hub europeo en Nutrición de Precisión

CITT en Biomedicina de la Comunidad de Madrid - EIC Closing

(Información remitida por la empresa firmante)

Enmarcado en el programa EIC Pathfinder Challenge de la Comisión Europea y con la participación de socios del CITT en Biomedicina de la Comunidad de Madrid, Madrid consolida su papel como nodo europeo en Nutrición de Precisión, con liderazgo de IMDEA Nutrición, UAM, CSIC y el Hospital Universitario Infanta Sofía

Madrid, 2 de marzo de 2026.- Madrid acogió el pasado 20 de febrero el encuentro del porfolio de proyectos de Nutrición de Precisión del European Innovation Council (EIC) de la Comisión Europea. La reunión sirvió para alinear visiones científicas, fortalecer la conexión con la industria y acelerar la llegada al mercado de soluciones innovadoras en nutrición personalizada.



La elección de la capital responde al papel protagonista que desempeñan instituciones regionales como IMDEA Nutrición, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el CSIC y el Hospital Universitario Infanta Sofía dentro de este porfolio europeo.



Para el European Innovation Council (EIC), la Nutrición de Precisión —que adapta pautas dietéticas a partir del ADN, la microbiota, el metabolismo y el estilo de vida— no puede quedarse en el laboratorio y el continente necesita convertir el conocimiento en soluciones de mercado, fortalecer alianzas y construir comunidad en torno al Deep Tech para ganar competitividad global.



El microbioma, nueva variable crítica en salud y nutrición

La conferencia magistral "El futuro del microbioma en la cadena agroalimentaria", impartida por el profesor Daniel Ramón (Universidad Cardenal Herrera CEU), referente internacional en biotecnología, abordó cómo la integración de la secuenciación de nueva generación (NGS), la metagenómica y la inteligencia artificial está redefiniendo la nutrición.



Entre los mensajes clave destacó que el microbioma se ha convertido en una variable crítica para comprender la salud y la nutrición, y que la Nutrición de Precisión representa una respuesta estratégica ante retos globales como la obesidad, el envejecimiento o la seguridad alimentaria.



"El desafío es sistémico y tiene tres ejes: la pandemia silenciosa de la obesidad, que se ha triplicado desde 1975; la crisis de fertilidad debida a la inflamación sistémica que puede corregirse mediante la nutrición y los problemas de sostenibilidad que plantea el hecho de que el sistema nutricional actual consume el 70 % de agua dulce del planeta. Necesitamos eficiencia científica para afrontar el triple desafío", subrayó el profesor.



Del laboratorio a la industria: transferencia, inversión y escalabilidad

El debate continuó en la mesa redonda "Impacto de la Nutrición de Precisión: del laboratorio a la industria", moderada por Mª Jesús Latasa (IMDEA Nutrición), con la participación de representantes de Supracafé, Tecnalia Ventures, Natac, KM0 Food Innovation Hub, Microsei Biotech e IMDEA Nutrición.



La discusión giró en torno a la definición de la Nutrición de Precisión desde la óptica empresarial —basada en biomarcadores e ingredientes funcionales—, los principales cuellos de botella en validación científica y regulación, y los modelos de colaboración entre corporaciones, startups y centros tecnológicos para acelerar el time-to-market.



Ocho proyectos europeos con liderazgo madrileño

Durante el encuentro se presentaron los ocho proyectos que integran el porfolio europeo, con especial foco en el liderazgo madrileño.



Entre ellos destaca Mentoring for Health, coordinado por IMDEA Nutrición, que utiliza inteligencia artificial y multiómicas para personalizar la nutrición en pacientes con cáncer de pulmón; y DiBaN, con participación de IMDEA, UAM y CSIC, centrado en combatir la diabetes tipo 2 mediante nutrientes innovadores y modelos predictivos.



También se presentaron otros proyectos como Fibre-Match, Bugs4Urate, Glucotypes, NUTRIMMUNE, InteractHoMiG y NutriEV, que exploran desde la relación entre fibra y microbioma hasta perfiles inmunológicos o vesículas extracelulares aplicadas a la nutrición.



Matchmaking y consolidación del ecosistema regional

La jornada incluyó además una sesión B2B de matchmaking entre investigadores de los ocho proyectos y empresas líderes como Abbott, Pascual, Natac, Supracafé, Persan Farma, InsudFarma y Smileat, reforzando el papel de Madrid como plataforma donde convergen datos, biotecnología, inteligencia artificial e industria avanzada.



Con la celebración de este encuentro, Madrid consolida su papel como hub europeo de investigación e innovación en Nutrición de Precisión para liderar la transición hacia modelos personalizados, predictivos y basados en datos.



En esta línea, la directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, Marina Villegas, hizo hincapié durante la clausura del encuentro en cómo la Comunidad de Madrid ha logrado alinearse con la estrategia del EIC, refiriéndose a instrumentos como el Sello de Excelencia, que permite "ampliar el impacto regional de proyectos evaluados como excelentes a nivel europeo y así acelerar la transferencia en sectores de alto potencial a nivel científico y tecnológico".



Ana Ramírez de Molina, directora de IMDEA Nutrición y del CITT en Biomedicina de la Comunidad de Madrid, señaló que "el encuentro es un ejemplo de cómo el Clúster puede articular un ecosistema de instituciones, empresas, centros de investigación y universidades capaces de generar valor añadido y de colaborar internacionalmente al más alto nivel".

Contacto

Nombre contacto: CITT en Biomedicina de la Comunidad de Madrid

Descripción contacto: CITT en Biomedicina de la Comunidad de Madrid

Teléfono de contacto: +34 672 08 23 73