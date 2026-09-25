Madrid se prepara para una noche de adrenalina con el X-Trial el próximo 28 de noviembre - X-TRIAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de septiembre de 2026. El espectáculo del X-Trial regresa a Madrid el próximo 28 de noviembre con una noche de saltos, habilidad, emoción y acción sobre dos ruedas. El Madrid Arena volverá a ser el escenario de una competición espectacular que reunirá a algunos de los mejores pilotos del mundo.

El público podrá disfrutar en directo de una disciplina única, en la que los pilotos se enfrentan a obstáculos imposibles, realizan maniobras espectaculares y llevan al límite su precisión y control sobre la moto. Todo ello acompañado de música, luces y una puesta en escena pensada para convertir la competición en un auténtico espectáculo para todos los públicos.

Pero quienes todavía no tengan su entrada tienen ahora una razón más para no esperar.

El 1 de octubre cambian los precios.

Hasta el 30 de septiembre, las entradas podrán adquirirse al precio actual en www.xtrialmadrid.com

Este es es el momento de comprar.

Comprar ahora asegura la entrada al precio actual.

No conviene esperar a octubre: después, disfrutar del X-Trial de Madrid costará más.

La emoción no espera… y el precio tampoco.

Comprar la entrada ahora supone un ahorro antes de la subida del 1 de octubre.

Madrid Arena · 28 de noviembre · X-Trial Madrid

Los mejores pilotos, los saltos más espectaculares y una noche inolvidable. ¿Tiene sentido esperar a que suba el precio?

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