Madrid reunirá el 11 de marzo a los líderes de la Formación Bonificada y los RR. HH. en el Congreso AENOA 20

(Información remitida por la empresa firmante)

El Congreso AENOA 2026 celebra su jornada presencial el miércoles 11 de marzo de 2026 en el Hotel Novotel Madrid Campo de las Naciones, a escasos metros de IFEMA. El evento se consolida como un punto de encuentro estratégico para Recursos Humanos, responsables de formación, entidades de formación y proveedores, con un objetivo claro: mejorar la eficacia de la inversión en formación continua mediante un enfoque práctico que integra la innovación, e-learning e inteligencia artificial aplicada

Un congreso pensado para la acción: del diagnóstico a la implementación

Madrid, 26 de febrero de 2026.- La edición 2026 se estructura en cuatro espacios especializados —Sala AENOA, Sala Expoformación, Sala MK Open IA y el Córner— concebidos como un itinerario integral para los profesionales que necesitan resolver retos reales: desde la gestión y control de la formación bonificada, hasta el networking con proveedores y la incorporación de tecnologías y metodologías que aceleran la productividad de los equipos de RR. HH. y formación.



El Congreso AENOA 2026 está diseñado para quienes buscan resultados concretos, tales como:



• Optimizar procesos internos (gestión, seguimiento, evidencias, justificación, coordinación con proveedores).



• Mejorar la experiencia formativa mediante e-learning de alto impacto.



• Incorporar IA y automatización con criterios de utilidad y retorno, más allá del uso básico como "chatbot".



Contenidos clave del 11 de marzo: formación, tecnología y gestión avanzada

La jornada se abre con sesiones orientadas a la captación, posicionamiento y competitividad, incorporando contenidos sobre marketing digital y tendencias del mercado, junto con un bloque específico sobre IA aplicada a la productividad y la comunicación: desde la mejora de procesos y flujos de trabajo hasta el uso de herramientas como "equipo invisible" para acelerar tareas y decisiones.



A continuación, el bloque de Expoformación refuerza el enfoque "manos a la obra" mediante zona expositora y networking, ponencias sobre IA aplicada a plataformas de formación, aprendizaje colaborativo y una intervención orientada a microcredenciales, con una perspectiva de mercado y empleabilidad.



Por la tarde, el programa se concentra en los ejes críticos de la Formación Bonificada y su operativa: inspecciones, elaboración de alegaciones y recursos, buenas prácticas en plataformas online (con atención a factores que suelen generar incidencias), control contable, requisitos de teleformación y una mesa redonda sobre temas estratégicos y recurrentes en el sector (gestor externo, subcontratación, RLT, PIF, aula virtual, entre otros).



El evento incorpora un espacio específico —el Córner— con intervenciones breves y consultas prácticas en formato "Clínica Express". Se abordarán cuestiones especialmente demandadas por empresas y entidades: desde licitaciones hasta aspectos jurídicos, técnicos y operativos vinculados a inspecciones y procedimientos, con orientación a la toma de decisiones.



Sede, formato e inscripción

El Congreso AENOA 2026 se celebrará en el Hotel Novotel Madrid Campo de las Naciones, Calle de Ámsterdam, 26 Feb. (28042 Madrid) - , junto a IFEMA.



La inscripción incluye, entre otros elementos:



• Acceso presencial a ponencias, mesas redondas y sesiones prácticas.



• Acceso a todas las salas temáticas.



• Zona de networking y contacto con proveedores.



• 6 meses de asesoramiento gratuito tras el congreso.



La organización facilita el proceso de inscripción mediante formulario y remisión del justificante a los canales habilitados en la web oficial del evento.



"El Congreso AENOA 2026 es una jornada diseñada para quienes necesitan seguridad, método y resultados: rigor en la gestión, soluciones aplicables y tecnología útil —incluida la IA— para transformar la formación continua en una ventaja competitiva medible".

Contacto

Emisor: AENOA FORMACIÓN

Nombre contacto: José Luis Salguero Romero

Descripción contacto: AENOA FORMACIÓN

Teléfono de contacto: 669528708