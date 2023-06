Madrid se rinde ante los vinos de la D.O. Monterrei

(Información remitida por la empresa firmante)

Ourense, 24 de mayo de 2023.

El C.R.D.O. Monterrei acaba de llevar a cabo, en Madrid, una masterclass destinada a directores de compras, sumilleres de restauración y hostelería, y prensa especializada online y offline

Esta actividad se ha dividido en una sesión formativa sobre el territorio (características edafoclimáticas, variedades de uva o tipología de producto, entre otras cuestiones), cata de vinos elaborados en Monterrei y armonía de los mismos con diferentes elaboraciones gastronómicas realizadas en el restaurante "Qú by Mario Sandoval" (en JW Marriott Hotel).



A dicha iniciativa han asistido David Medina (jefe nacional de compras de vino de Carrefour España), Susana Blanco (jefa nacional de ventas de vino de Carrefour España), Ana Serrano (sumiller de Bodeboca), Santi Rivas (Colectivo Decantado), Pepe Formoso (presidente del Colectivo Empresas Turismo Costa da Morte), Custodio L. Zamarra (sumiller formador de formadores), Jorge Llovet, Patricia Ezquerra y Arancha Padilla (propietario, directora de expansión y directora financiera de Distrito Ramsés, respectivamente); Raquel Factor (responsable de los cursos de sumiller de la Escuela de Hostelería Cámara Comercio de Madrid), José María Ruiz (sumiller de grupo El Pradal), Jesús Vila y Luis Alberto Gonzalez (sumilleres del grupo Prodesco), Jorge Thuillier (sumiller del grupo Ricardo Sanz), Lucas Richard (sumiller Hotel Four Season), Sofía Atienza y Alba Atienza (influencers de Lacrima Terrae), Diana Esteban (sumiller y community manager de Lavinia Madrid), Manuel Villanueva (director general de contenidos de Mediaset), Paco del Castillo (formador), José Valdearcos (director de A&B en Paradores de Turismo de España), Eliseo González (director de organización de eventos de vinos de Real Casino de Madrid), Esteban Franco (sumiller de Restaurante Roostq Madrid), José Antonio Muñoz (director/editor de revista Traveling), Alberto Martos (director/editor de Vivir El Vino) o Abel Valdenebro (fotógrafo), entre otros.



Las bodegas participantes en esta actividad han sido: Ladairo, Pazos del Rey, Gargalo, Castro de Lobarzán, José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), José Antonio Da Silva Pereira (Vinos Lara), Crego e Monaguillo, Quinta do Buble, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Fragas do Lecer, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Pazo de Valdeconde, Tabú, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Manuel Vázquez Losada y Manuel Regueiro García.



"Este año queremos volver a apostar por acciones de estas características, ya que nos permiten un trato directo y exclusivo con los asistentes a la misma, para mostrarles no sólo las singularidades de nuestro territorio vitivinícola, sino también el potencial de Monterrei a través de la realización de armonías con diferentes elaboraciones gastronómicas", destaca el presidente del C.R.D.O. Monterrei, Jonatás Gago García.



La de Monterrei es una de las cinco denominaciones de origen vinícolas gallegas. La misma abarca los municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oímbra y Castrelo do Val. Está conformada por 28 bodegas. Los viñedos de esta D.O ocupan un total de 657 hectáreas de territorio en las que trabajan 365 viticultores.







