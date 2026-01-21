Madrid, Sevilla y Barcelona fueron las ciudades españolas más visitadas en 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Costa del Sol, Mallorca y Costa Brava, lo más demandado en turismo nacional de sol y playa.

En turismo rural y de escapada, Ávila, Girona y Huesca fueron las provincias más solicitadas por los usuarios de ATRÁPALO.

El informe de 'Hábitos 2025 y tendencias en 2026' de ATRÁPALO identifica los principales destinos turísticos de los usuarios de la plataforma.

Barcelona, 21 de enero de 2025. ATRÁPALO, compañía española líder en viajes y experiencias, ha presentado hoy el informe anual 'Hábitos 2025 y tendencias en 2026', en el que analiza el comportamiento de los usuarios de esta plataforma en 2025 y apunta las principales tendencias de viajes para 2026.

En turismo urbano nacional, las ciudades más visitadas por los usuarios de la plataforma durante 2025 fueron Madrid (con una estancia media de 1,7 noches y un precio medio de 140euro), Sevilla (estancia media de 1,7 noches y precio medio de 143euro) y Barcelona (1,5 noches de estancia media y 136euro de precio medio).

A estos destinos les siguen otras ciudades como Valencia (1,8 noches de estancia media y 132euro de precio medio); Málaga (2 noches de media y 126euro de precio medio); San Sebastián (estancia media de 2,2 noches y precio medio de 175euro) y Zaragoza (1,4 noches de estancia media y 125euro de precio medio).

"Madrid, Sevilla y Barcelona se consolidan como los principales destinos de turismo urbano en España gracias a su amplia oferta cultural y de ocio y su patrimonio artístico", explica Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO. "No obstante, en 2025 también hemos visto el auge de otras ciudades importantes como Valencia, Málaga o San Sebastián, que cuentan con atractivos suficientes para competir por el viajero español", añade.

En turismo nacional de sol y playa, la Costa del Sol (Málaga) fue lo más solicitado por los usuarios de ATRÁPALO, con una estancia media de 5,8 noches y un precio medio de 214euro. Le siguen Mallorca, con una estancia media de 5,8 noches y un precio medio de 228euro, y Costa Brava (Girona), con una estancia media de 4,5 noches y un precio medio de 231euro.

Completan la lista de destinos de sol y playa más demandados en España la Costa del Azahar (Castellón), con 5,2 noches de estancia media y 218euro de precio medio; Las Palmas de Gran Canaria, con 7 noches de estancia media y un precio medio de 172euro; y Tenerife, con 6,7 noches de estancia media y un precio medio de 197euro.

"El turismo de sol y playa sigue teniendo mucha demanda entre los viajeros españoles, que buscan sobre todo relajarse y disfrutar del buen clima de nuestro país", afirma el director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO, quien destaca, además, que los destinos en las Islas Canarias siguen siendo los que ostentan pernoctaciones medias más prolongadas.

En turismo rural y de escapada, los destinos más solicitados por los usuarios de ATRÁPALO fueron Ávila, con una estancia media de 1,2 noches, un precio medio de 89euro y con Arévalo, Candeleda y Arenas de San Pedro como localidades más buscadas; Girona, con una estancia media de 5,1 noches, un precio medio de 239,95euro y con L'Escala, Calella de Palafrugell y Begur como destinos más solicitados; y Huesca, con una estancia media de 3,4 noches, un precio medio de 172euro y Jaca, Ordesa y Ainsa como lo más demandado.

Principales tendencias para 2026.

En cuanto a los destinos que podrían ser tendencias en 2026, ATRÁPALO señala a destinos urbanos nacionales como Barcelona y su arquitectura, Zaragoza y sus numerosos festivales y conciertos, el resurgimiento de La Palma y Madrid, con la llegada, este año, de la Fórmula 1 a la capital.

Respecto a los destinos de moda en turismo rural y de escapada, la plataforma apuesta por localidades poco conocidas como Moraia (Alicante), Granadillas (Cáceres), Aguilar de Campoo (Palencia), Parada del Sil (Ourense), Carmona (Cantabria), Os de Civís (Lleida), La Iglesuela del Cid (Teruel), La Iruela (Jaen), Serandinas (Asturias), El Pueyo de Morcat (Huesca) o Moratalla (Murcia).

En turismo internacional, ATRÁPALO apunta a destinos europeos como Madeira (Portugal), Frankfurt (Alemania), Georgia, Turquía, Irlanda o los Dolomitas italianos, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. En destinos lejanos, destacan Japón, China, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Qatar, entre otros.

Lo más valorado de los hoteles.

El informe 'Hábitos 2025 y tendencias en 2026' incluye, por primera vez, un apartado en el que se destaca lo que valoran más los usuarios de los hoteles y alojamientos reservados a través de la plataforma: disponibilidad de WiFi, ubicación, late check out, desayunos de calidad, aparcamiento o tamaño de la habitación son algunos de los aspectos mejor valorados por los viajeros.

Para visualizar el informe completo, haz clic aquí.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

